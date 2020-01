Luís Villares ofrece una alianza electoral a Podemos y se echaría a un lado para favorecerla

El portavoz de En Marea, Luís Villares, extiende ahora su oferta al diálogo a Podemos Galicia de cara a configurar una candidatura unitaria para las elecciones autonómicas, en las que asegura que participará En Marea, bien en solitario o en esa hipotética alianza de fuerzas progresistas. En una entrevista en Europa Press, el magistrado lucense confesó que está dispuesto a dar un paso al lado si eso favorece "crear las condiciones" para articular "una alternativa" al PP "con oportunidades de éxito". Además, afirmó que En Marea no impondrá que sus siglas gocen de visibilidad, siempre y cuando se respeten sus principios programáticos.

"No somos patriotas de siglas. Tenemos prioridades de programa pero somos capaces de llegar a acuerdos. Y estamos en disposición de hablar con espacios políticos con los que tuvimos situaciones dolorosas en el pasado. Creo que no se nos puede pedir más", subrayó Villares, que está "convencido" de la posible salida del Partido Popular de la Xunta, aunque avisa de que "no está todo hecho". El portavoz del grupo mixto en la Cámara también aseguró que el proyecto de En Marea "merece ser testado en las urnas".