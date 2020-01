El ministro Ábalos confirma el compromiso del Gobierno con el AVE a Galicia en 2021

El ministro de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda urbana, José Luís Ábalos, confirmó esta tarde en a Coruña que el Gobierno tiene como objetivo que en tren de alta velocidad a Galicia esté en funcionamiento en 2021. "La Comisión Europea habla del 2022. Ese es el plazo que tenemos para cumplir, pero no es nuesro objetivo", indicó para añadir que "nuestro objetivo es seguir manteniendo el 2021".

Antes de participar en el acto de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2018 a Manuel Gallego Jorreto, e interpelado por los periodistas, el ministro afirmó que ve factible que el AVE esté en pleno rendimiento en 2021 y apeló a que espera a que se les "anime" a cumplir y "que no se estén anticipando visiones de algunos que parece que están deseando que no cumplamos".

El número tres del Gobierno Sánchez especificó que las pruebas de seguridad en el tramo zamorano que va de la capital de esa provincia a la localidad de Pedralba "están a punto de concluir" y que, a partir de ese momento se iniciarán los trabajos en el recorrido hasta Ourense "con el añadido de que no nos hará falta tanto tiempo porque el sistema ya está muy pautado".

Ábalos confirmó, en defininitiva, que es objetivo del Gobierno que el tren AVE a Galicia marche para el Xacobeo 2021, sin especificar en qué momento de ese año se hará efectivo. "El Xacobeo es todo el año 2021", declaró y añadió: "Nunca se dijo antes del Xacobeo".