Galicia perderá en los próximos diez años más de 200.000 habitantes

Galicia tendrá cada vez más bastones y menos carritos de bebés. La sangría demográfica en la comunidad, con ya tres décadas con menos nacimientos que fallecimientos, un población cada vez más en envejecida y „a día de hoy„ con tan solo dos concellos con más menores de 14 años que jubilados „Ames y Salceda de Caselas„, obliga a tomar medidas que eviten tanto el vaciado del rural como la merma de población en el conjunto del territorio. El panorama para los próximos años no es nada halagüeño. Un informe elaborado por el Eixo Atlántico advierte de que en los próximos diez años Galicia perderá 200.000 habitantes.

Este fenómeno se está produciendo en paralelo a un cada vez mayor envejecimiento de la población y de un desigual reparto de habitantes y vaciado de las zonas del interior, con consecuencias tanto económicas (por la pérdida de población activa) como políticas, por el cada vez menor peso político del territorio en el marco estatal.

"Estamos en camino de construir sociedades con una población estancada o en declive, fuertemente envejecidas, a la que Galicia no es ajena. Los mayores de 65 años ganan cada vez más peso", expuso durante la presentación en el Consello Económico e Social (CES) uno de los autores del informe, Gonzalo Méndez. En la actualidad, la eurorregión Galicia y el norte de Portugal cuentan ya con 34 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de población activa, lo que revela un "envejecimiento" de la población y un problema social de cara al mantenimiento de las pensiones.

Además, el estudio del Eixo Atlántico apunta ya "al envejecimiento en el envejecimiento", pues en Galicia hay 31,7 habitantes de más de 80 años por cada 100 de más de 65.

Pero no se trata solo de envejecimiento, sino también de despoblación, ya que la comunidad gallega ha sufrido en las últimas décadas una gran pérdida demográfica, llegando a 2.699.499 millones de habitantes en 2019, la peor cifra en los últimos veinte años.

En su intervención, el secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez, apuntó a la necesidad de hablar de infraestructuras: "No hay forma de fijar población si no hay actividad económica y no hay actividad económica si no hay infraestructuras", señaló.

Durante la presentación del informe, Vázquez explicó que cuando se habla de temas como el AVE, el Corredor Atlántico o las conexiones ferroviarias entre A Coruña y Ferrol o entre A Coruña y Lugo "se habla de lucha contra la crisis demográfica".

También apuntó a la decisión política se priorizar el Mediterráneo en detrimento del Atlántico, algo que "rompe la cohesión" entre Portugal y España y que hace que los recursos se destinen de manera desigual.