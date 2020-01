Hacienda enfatiza su negativa a pagar el IVA a Galicia y Podemos exige ahora su abono

La ministra de Hacienda ha dado carpetazo a la reclamación de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 por parte de las comunidades autónomas, un monto de 2.500 millones de euros de los que 198 corresponderían a Galicia. María Jesús Montero no solo advirtió ayer „de nuevo„ de que el plazo para saldar esa deuda ha prescrito, sino de que además ese dinero no existe al haberse producido el ajuste en términos de contabilidad nacional hace dos años y de que mucho menos el Estado se ha quedado con él, como ha denunciado, por ejemplo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando aseguró que con los 200 millones de Galicia se paga el incremento de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. "Nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante", aseguró tras el Consejo de Ministros.

Las palabras de la titular de Hacienda suponen un cambio de criterio con respecto a lo avanzado la pasada semana por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económico, Nadia Calviño, quien había comentado que se estaba analizando cómo abonar el pago del IVA a las comunidades autónomas en el contexto de preparación de los presupuestos del Estado para este año, a lo que el Ministerio de Hacienda matizó, también la pasada semana y al respecto, que todavía era pronto para abordar el conflicto dado que el Gobierno aún estaba dando sus primeros pasos. Ayer, Montero cerró cualquier posibilidad de arreglo amistoso, reforzando la negativa a pagar el IVA que ella se encargó de anunciar hace justo una semana.

También hace una semana, el secretario xeral de Podemos Galicia „partido socio del Gobierno„ y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, cargaba toda la responsabilidad en el PP por una reforma que impidió a las autonomías recibir la liquidación del IVA, pero ayer, junto con las críticas a los populares, sí reclamó la devolución a Galicia del IVA de diciembre de 2017, demanda que antes no contemplaba, aunque apeló al "diálogo" entre la Xunta y el Gobierno para buscar una solución "con el objetivo de que los gallegos no pierdan los 200 millones de IVA que el Estado les debe".

Eso sí, Gómez-Reino censuró que Núñez Feijóo abandere la reclamación del IVA cuando su partido fue el responsable de crear precisamente esa deuda.

Este mismo reproche lo volvió a utilizar ayer Montero tras el Consejo de Ministros, aunque no son solo los presidentes autonómicos del PP, como Feijóo, los que protestan, sino también algunos del PSOE. La ministra llamó a la reflexión a las autonomías para que dejen de usar expresiones del tipo "España nos roba o el Gobierno nos roba" para reclamar el IVA por ser más propias del discurso del independentismo. "Deberíamos ser medidos en el lenguaje, utilizar las palabras oportunas y negar con absoluta rotundidad que haya 2.500 millones que alguien vaya a gastar y que no se traspase a las comunidades autónomas. El ajuste, en términos de contabilidad nacional, se hizo en 2017", zanjó Montero, dando a entender que ese dinero, al menos en términos contables, no figura ya en ningún sitio.

Insistió en que no se pagaría esta deuda a las autonomías porque por ley se establece un plazo de dos años para ejecutar las liquidaciones que expiró al acabar 2019. Y echó la culpa a la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y al PP por impedir que se aprobaran unos presupuestos para 2019 conde el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentaba "corregir el desajuste". Ante este escenario, María Jesús Montero calificó de "incoherente e incongruente" que el PP, tras bloquear una posible una solución al problema, ahora pida cuentas al Gobierno por ese impago. "Si no fuera porque no tiene gracia, pudiera parecer un chiste, que alguien reproche a otro lo que ha provocado con sus acciones", comentó.