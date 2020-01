La Xunta inicia la vía judicial para recuperar los 200 millones del IVA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado esta mañana en el Parlamento que el Ejecutivo autonómico inicia la vía judicial para reclamar al Estado los 200 millones del IVA que le corresponden a Galicia por la liquidación de ese impuesto del mes de diciembre de 2017.



El político gallego ha asegurado que la vía del entendimiento con el Ministerio de Hacienda no tiene más recorrido por encontrarse "agotada" y que ahora, una vez llegado a este punto, procede emprender la senda en los tribunales. "Agotado el diálogo institucional, seguiremos agotando todas las vías para defender a Galicia en el ámbito judicial, agotaremos todas las posibilidades legales", ha asegurado en su intervención en el cara a cara con los portavoces de la oposición en la sesión de control del Parlamento gallego.

Este paso, para el que ya la pasada semana se empezó en trabajar, se produce un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificara que no solo no se pagarán los 2.500 millones de euros que se deben a todas las comunidades autónomas (200 de ellos a Galicia), sino que además ese dinero no existe ni está en las arcas del Estado.



Feijóo ha comentado que la Xunta intentó ser razonable y llevar el diálogo hasta las últimas consecuencias para recuperar los 200 millones del IVA y otros 170 adicionales de incentivos fiscales por haber cumplido durante los últimos años con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero que esta vía se ha cerrado. "Se ríen de los gallegos al decirnos que esos 370 millones no existen, es un disparate y un hurto institucional", ha censurado en el Parlamento ante una pregunta de la viceportavoz parlamentaria del Bloque, Olalla Rodil, que ha denunciado la "sumisión" de Feijóo a los intereses del PP nacional durante la última década y su "traición" a Galicia.

En todo caso, la demanda judicial es solo para recuperar los 200 millones del IVA, si bien la Xunta no renuncia a los otros 170, como han advertido fuentes del Gobierno gallego una vez terminado el cara a cara.



El presidente de la Xunta ha aprovechado además para reprochar al secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, que se quedara como el único dirigente autonómico de los socialistas que está en contra de la devolución del IVA por parte del Estado. "El PSdeG es un partido mascota que dice lo que le manda su jefe", ha declarado Núñez Feijóo.