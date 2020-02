El abogado de Pilar de Lara denuncia "una irregularidad más" en el cese de la juez

El abogado de la jueza Pilar de Lara, que el jueves cesó como titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo debido a la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denunció "una irregularidad más" en la comunicación de la aplicación, que supone siete meses y un día sin empleo y sueldo y pérdida de destino.

Azparren incidió en que "no hay ninguna orden, no ha salido publicado en el BOE el cese, que es una cosa que dice el reglamento de la carrera judicial y, por lo tanto, no es más que otra irregularidad más", ha insistido.

Ahora la jueza Pilar de Lara permanecerá siete meses y un día sin ejercer y, especificó su abogado.