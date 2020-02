Feijóo rechaza concretar la fecha de los comicios, mientras Urkullu prevé un adelanto

La expectación crece sobre la fecha de las elecciones en Galicia a medida que no se descarta un adelanto en Euskadi „comunidad con la que coincidió en el día de comicios en 2009, 2012 y 2016„ y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, evita concretar sus intenciones. Ayer, este reivindicó su "autonomía" para marcar los tiempos de su decisión y la de su homólogo vasco, Íñigo Urkullu, para que sea lo mejor "para Euskadi, Galicia y el conjunto de España".

Mientras no desvele la fecha electoral ni si optará a un cuarto mandato como cabeza de cartel del PP gallego, Feijóo lidiará a diario con las preguntas sobre ambas cuestiones, elemento que contribuirá a situarlo en el centro del foco político. Ayer aseguró en Porto do Son que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, pero recordó que se marcó el primer trimestre del año para anunciarlo. "Estamos en el ecuador del plazo que nos dimos", bromeó. Sobre la cita con las urnas, marcó sus tiempos. "Como tengo respeto por las decisiones del lehendakari, lo lógico es que al lehendakari o al presidente les dejen tomar sus decisiones y cuando las tengamos, las haremos públicas", resumió, informa Europa Press.

En Galicia, Xunta y PP tampoco cierran la puerta a ningún escenario. El secretario de Organización del PP gallego, Miguel Tellado, respondió a la prensa que los comicios tendrán lugar "cuando tocan, que es en el año 2020", dejando abierta la puerta a un adelanto.

Pese a la falta de concreción de la fecha y del futuro de Feijóo, aseguró que su partido está preparado para afrontar la cita y reclamó evitar un clima en Galicia de "campaña electoral permanente", pues en "nada contribuye" estar agitando "las dudas" sobre la fecha electoral. Aun así, el PPdeG celebra hoy un acto de partido con Feijóo como mascarón de proa que consistirá en la entrega de los carnés de militancia a nuevos integrantes de la organización en un hotel del centro de Santiago de Compostela.