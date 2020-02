Feijóo: "En el PP caben hasta cargos de Cs que dieron alcaldes al Bloque"

PP de Galicia y Ciudadanos continúan un día más con su cruce de invitaciones y negativas a cuenta de las elecciones autonómicas. El partido naranja quiere formar una alianza y como los populares gallegos rechazan una y otra vez la propuesta, eleva el nivel de presión. Ayer, la Secretaría de la gestora, encabezada por José Manuel Villegas, llamó por teléfono al secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, para convencerlo de la conveniencia de la coalición. Pero el número dos de los populares gallegos le dio largas y le remitió al presidente del partido y de la Xunta, Alberto Núñez, que poco después aseguró que nada quiere saber de "improvisaciones", que cuenta con el "rotundo" respaldo de la dirección nacional del PP en su negativa a la alianza y volvió a invitar a integrarse en sus siglas a los votantes y dirigentes de Ciudadanos pese a que "algunos con sus votos promovieron alcaldes del PSOE y del BNG en A Cañiza y Malpica a pesar de no ser la fuerza más votada".

La llamada telefónica de la dirección naranja se produjo después de que Feijóo criticara que ningún dirigente de Ciudadanos le planteara la propuesta de coalición al PP gallego y que se hubieran tenido que enterar por los medios de comunicación. Pero la respuesta con que se encontró Cs fue que el asunto lo lleva personalmente Feijóo, que desde el primer momento dejó claro que no contempla en ningún caso una alianza y que solo espera que los dirigentes y votantes de Cs se integren en el PP que lleva 40 años de estabilidad en Galicia.

Pero desde Ciudadanos aseguran que van a intentar hasta el último minuto llegar a un acuerdo sobre las candidaturas porque todavía no tienen el no oficial del PP y aunque inicialmente no contemplaban hablar con los populares de Galicia, dieron este paso para que se vea claro que Cs "va en serio" con su propuesta y que hará todo lo que esté en su mano para sacarla adelante. Es más, Ciudadanos asegura que, tras llamar a Tellado, quedaron en que Feijóo se pondrá en contacto con Cs en los próximos días.

Pero el presidente del PPdeG no tiene visos de cambiar de opinión. Ayer argumentó, tras el Consello de la Xunta, que a los gallegos "no les gustan las improvisaciones" sino que prefieren los "proyectos consolidados", antes de insistir en que los dirigentes de Cs a los que les gusta la estabilidad y la moderación caben en el PP gallego.

A preguntas de los medios, Feijóo aseguró que se siente "rotundamente respaldado" por la dirección del PP y no ocultó su malestar ante la insistencia de los periodistas en relación al hipotético acuerdo con Cs, ya que entiende que hay una "estrategia" por parte de la formación naranja para "usar al PP gallego" para lograr "notoriedad".