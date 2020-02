Los partidos recibirán 21.737 euros por escaño obtenido y 0,8 por voto

Los partidos gallegos recibirán 21.737,41 euros por escaño obtenido en las elecciones del próximo 5 de abril, según las tarifas actualizadas por la Consellería de Facenda y que ayer publicó el Diario Oficial de Galicia. Además, se subvencionará con 80 céntimos por cada voto a las formaciones que obtengan representación parlamentaria y otros 23 céntimos por cada envío de propaganda electoral. Eso sí, para percibir estos fondos es imprescindible que las candidaturas consigan al menos un escaño. Si no se lega al Pazo do Hórreo no se recibe nada.

Todas las tarifas están actualizadas tras consultar el Instituto Galego de Estatística (INE), aplicando una variación, al alza, del 4,1% de media frente a las tasas que se aplican en las elecciones de 2016. En virtud de la Ley 9/2015 de financiación de formaciones políticas y entidades vinculadas o dependientes, el límite de gastos electorales, para cada formación, en el resultado de la cuenta 0,65 céntimos de euros por número de habitantes con derecho a voto. Eso sí, este cálculo se hace por cada una de las provincias (circunscripciones) y, por lo tanto, la cuantía también depende de si la formación política se ha presentado en todas ellas o no.

No obstante, para el cálculo del límite de la subvención por parte de cada formación política no se incluye el gasto en propaganda y papeletas, como así lo especifica también la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia.

La ley de financiación estipula que se pueden establecer anticipos para los partidos, federación o coaliciones que se presenten a los comicios, que deberán solicitarse entre el día 21 y 23 posteriores a la convocatoria de elecciones. Salvo indicación adicional, se entiende una petición de adelanto del 30% del máximo subvencionable, el tope que se puede anticipar.