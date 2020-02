Anova se aleja de Podemos y abre la puerta a cinco listas de izquierda

Las opciones de que Podemos y Esquerda Unida lleguen a un acuerdo con Anova de cara a las elecciones autonómicas del 5 de abril se enfrían y se abre la puerta a un posible escenario en el que la izquierda concurriría fragmentada a las urnas en un total de cinco listas: PSdeG, BNG, En Marea, Podemos-EU y Anova.

La formación morada quiere que su candidato sea el de la eventual coalición de izquierdas y en Anova eso no ha gustado. El portavoz nacional de esta formación nacionalista, Antón Sánchez, ve a Podemos "fuera de la unidad popular". Aunque ve "legítima y respetable" su postura, asegura que el planteamiento del partido morado se limita a que Anova se integre en Unidos Podemos. "Eso no es una confluencia, una alianza. Es sumarnos al proyecto de Unidas Podemos, no es dar continuidad a la unidad popular que siempre se dio como un encuentro entre iguales", lamenta Sánchez.

Por esa razón, tras la reunión de la coordinadora nacional de la formación fundada por Xosé Manuel Beiras, su portavoz aclaró que trabajan con las mareas municipalistas para configurar una candidatura que confronte en las urnas con la de Podemos y Esquerda Unida.

En la formación morada han iniciado ya el proceso de primarias para elaborar sus listas. Para el puesto de cabeza se postuló el secretario xeral de Podemos y diputado, Antón Gómez-Reino, y un militante de Ourense, Martín Bardelas. En total, 93 personas aspiran a ir en la candidatura de Podemos, entre ellos Luca Chao, Marcos Cal o Julia Torregrosa. Sin embargo, no optan a repetir la exsecretaria xeral de Podemos Carmen Santos ni Paula Quinteiro, miembro de Anticapitalistas.

Por su parte, En Marea aún aspira a llegar a acuerdos con Anova, pese a que esta formación ya lo ha descartado. La formación de Luís Villares no iniciará su proceso de primarias hasta que se cierre el plazo para registrar coaliciones.