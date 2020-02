Martiño Noriega: "Podemos prefiere obtener un peor resultado que pactar con Anova"

El exalcalde de Santiago y responsable de Relaciones Políticas de Anova, Martiño Noriega, considera que Unidas Podemos "prefiere obtener un peor resultado" en las elecciones gallegas del 5 de abril que alcanzar un pacto con su formación y las mareas municipalistas.

"Es una posición estratégica legítima", cree, pero considera que para conseguir el relevo en el Gobierno gallego es necesario "arriesgar, ser audaces y tener valentía", dijo en una entrevista en la SER.

Noriega aseguró no perder "la esperanza" de "un cambio de posición" de Podemos porque "escuchando a la gente estamos obligados hasta el último momento a buscar un acuerdo", señaló.

El exalcalde de Santiago cree que en Podemos "consideran que tienen la centralidad" del espectro rupturista y por eso impulsan "una ocupación legítima de esos espacios compartidos".

Insiste en que el debate no es personalista y por eso está dispuesto incluso a echarse a un lado. "Si mi liderazgo sirviese para facilitar un espacio de confluencia e impulsar el cambio, estaría dispuesto. Si yo fuese el problema no tendría ningún problema de no estar en las listas", aseveró.

Independientemente de lo que ocurra, indicó que Anova estará presente en las elecciones gallegas porque "así lo decidió", y dijo que si al final se multiplican las candidaturas no quiere culpar sólo a Podemos; cree que toca "prorratear" la responsabilidad en el conjunto de la izquierda rupturista.