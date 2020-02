Anova acusa a Podemos "de preferir un peor resultado" que la alianza

Podemos quiere que Anova se sume a su marca y a su cabeza de cartel para la Xunta, mientras Anova le reclama "generosidad" y acusa a la formación morada "de preferir un peor resultado" a apostar por la confluencia. El responsable de Anova, Martiño Noriega, advierte de que si no concurren unidos a las elecciones no conseguirán derrotar a Feijóo. El exalcalde de Santiago está dispuesto a apartarse de la carrera por ser candidato a la Xunta e incluso no ir en las listas si eso favorece un acuerdo. El secretario xeral en Galicia de Podemos, Antón Gómez-Reino, ve "irresponsable" cambiar las siglas Galicia en Común, que es la marca gallega del partido de Pablo Iglesias, cuando la campaña va a ser "tan corta". Y reivindica que en las elecciones generales del 28 de abril y del 10 de noviembre fueron tercera fuerza en la comunidad autónoma.

En una entrevista en la Radio Galega, cree que Anova y las mareas municipalistas se sentirían "cómodas" dentro de Galicia en Común. Según dijo, las conversaciones con la formación nacionalista fundada por Xosé Manuel Beiras están "activas" y advierte de que si no son capaces de llegar a un acuerdo las responsabilidades serán "compartidas".

Martiño Noriega, entrevistado en la Ser, ve "legítimo" que la formación de Pablo Iglesias quiera hacer "una ocupación" del espacio de la confluencia, pero le advirtió de que "la unidad popular no es solo el federalismo de Podemos, es también el soberanismo y el municipalismo".

En este contexto, el responsable político de Anova señaló que el cambio en la Xunta no llegará si no se ponen de acuerdo. "Unir multiplica", recalcó. "No se puede dividir a la izquierda. No podemos dilapidar ese capital y que la gente vote por descarte o se quede en casa", señaló.

Antón Gómez-Reino aspira a a ser el candidato a la Xunta. "Si me presento a las primarias de Podemos es porque nosotros aspiramos a recoger el apoyo de todos los compañeros del conjunto del espacio", explicó. Sin embargo, el nombre de Martiño Noriega también se barajaba desde Anova como cabeza de cartel. El exalcalde de Santiago no niega que estaría dispuesto a asumir el reto si se lo pidiesen, pero añadió que si eso "no facilita una candidatura conjunta" no irá ni en las listas.