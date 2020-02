Feijóo advierte de que la Xunta será sumisa a la Moncloa si la izquierda logra gobernar tras el 5 de abril

Sumisión a Madrid o defensa de los intereses de Galicia. Esta es la dicotomía que ofrecen las elecciones autonómicas del 5 de abril para el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que trata de diferenciarse de la alternativa de izquierdas por su posición frente a Moncloa, con la que ya ha tenido varios enfrentamientos. De darse un cambio político en Galicia, se produciría "una situación de mayor riesgo todavía" tanto de contagio de la "inestabilidad política" como de sufrir agravios comparativos frente al País Vasco y Cataluña, cuyos partidos nacionalistas son determinantes para el Gobierno del PSOE. "Porque no había un gobierno que levantase la mano y dijese "no, esto no lo vamos a aceptar"; sino que habría un gobierno aliado del Gobierno central. Y el Gobierno central a la Xunta no la necesitaría y sí precisaría al independentismo vasco y catalán "para aprobar en el Congreso sus leyes", argumentó ayer Feijóo en una entrevista en la Radio Galega.

Sumisión al Gobierno

Su radiografía de la situación actual pasa por reclamar apoyos al PP para reeditar la que sería su cuarta mayoría absoluta consecutiva y que la Xunta "no dependa de nadie, sino de sí misma", lo que sucedería con una alianza de partidos de izquierda, según su discurso. Además, la sumisión a Moncloa, añadió, se acentuaría ante conflictos como la reclamación de 204 millones de euros de recaudación del IVA de diciembre de 2017. "¿Cómo va a acabar esto? Lamentablemente, en los juzgados", declaró, asumiendo que el requerimiento enviado por la Xunta no será respondido.

Feijóo también se ajustó al manual del candidato al no dar demasiado valor a las encuestas de este fin de semana, que coincidían en otorgarle una nueva mayoría absoluta. "Lo único que vale es el resultado de las urnas", se zafó de la cuestión. En este asunto, el líder del Partido Popular de Galicia rechazó de nuevo la oferta de coalición electoral planteada por Ciudadanos y ofreció su partido a "cualquier dirigente de Ciudadanos que se quiera sumar", pero sin mezclar siglas en las papeletas. "Este es el proyecto que vamos a mantener no en los próximos días, sino que lo vamos a mantener hasta que se cierren las listas electorales el 1 de marzo", añadió en un acto en la localidad lucense de Cervo, despachando la presión de Ciudadanos a la dirección estatal del PP para forzar a Feijóo a aceptar el ofrecimiento de pacto.

Vox en el lado "contra" Feijóo

En su discurso, Feijóo dibuja un escenario de "todos contra él". En esa contienda electoral, ayer incluso colocó a Vox del lado de la izquierda por su deseo de apartarlo de la Xunta. "Cuando viene a Galicia, dice muy claramente cuál es su objetivo fundamental y el objetivo fundamental de los dirigentes de Vox es echar a Feijóo de la Xunta", expuso, pese a que Vox no solo permitió al PP gobernar comunidades como Andalucía, Murcia o Madrid, sino que en diciembre dejó claro que lo apoyaría para frenar a la izquierda.

Aun así, Feijóo, que ayer presidió el comité de dirección de su partido, porfió. "Con aquellos que nos quieren echar es imposible pactar. Al contrario, forma parte de la oposición porque tiene el mismo objetivo que el PSOE, que Podemos y que los nacionalistas, que es echar al presidente de la Xunta", insistió.