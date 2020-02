El Gobierno prevé "ventajas" fiscales para las ayudas de la UE para atraer jóvenes al campo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó ayer que el Gobierno flexibilizará de uno a un máximo de cuatro años la tributación de la ayudas procedentes de la Unión Europea que reciben los jóvenes agricultores, una "ventaja fiscal" que considera importante y que en el caso de Galicia hacía que un tercio de las subvenciones se perdiesen.

La Xunta lleva meses defendiendo que los fondos que reciben los jóvenes agricultores sean calificados como ayudas de capital y no como subvenciones corrientes, por lo que deberían computar en el IRPF por un periodo de cinco años. El ministro Planas, con su anuncio ayer ante el congreso de jóvenes agricultores de Asaja, materializa el beneplácito a la reivindicación del sector en Galicia. El Ejecutivo quiere que "ese esfuerzo fiscal [de los jóvenes] se pueda hacer hasta en cuatro ejercicios".

Los sindicatos agrarios reclaman desde hace años poner fin a la carga impositiva sobre los jóvenes que se incorporan al agro, unos 3.500 en Galicia desde el estallido de la crisis. Según sus estimaciones, un tercio de esas ayudas acababan hasta ahora en las arcas de Hacienda, lo que suponía una factura fiscal de 6.000 euros a pagar en un año por una subvención de 2.000.

Recorte del 14% en la PAC

El Gobierno central, por otra parte, avisó ayer a Bruselas de que considera "injusta" e "insuficiente" la última propuesta de acuerdo de la UE que plantea un recorte del 14% para la Política Agraria Común (PAC) mientras España pide mantener al menos con el apoyo actual. "No es para nosotros una base suficiente para llegar a un acuerdo", expresó la ministra de Exteriores, Arancha González Laya que aseguró que "no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y fundamental para la transición ecológica". El presidente Pedro Sánchez, acudirá el jueves a la cumbre extraordinaria de jefes de estado de la UE "con la mejor de las disposiciones" aunque la propuesta no llega parapara contar con respaldo de España.