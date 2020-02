Feijóo comunica a Arrimadas su rechazo a la coalición electoral

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo,tras hablar con la líder de Cs, ha mostrado su confianza este martes en que la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, haya entendido sus razones para rechazar que ambas fuerzas concurran en coalición a las elecciones gallegas, si bien ha mostrado su disposición a seguir hablando para buscar "la forma más útil" para sumar. En concreto, integrar a candidatos del partido naranja en las listas del PP.

Esa fórmula, según ha dicho en declaraciones a los periodistas tras un acto en Santiago de Compostela, no pasaría por la coalición, ya que Núñez Feijóo ha insistido en que "para ganar" su partido y su candidato, él mismo, deben ser los que tengan "protagonismo en la estrategia".

"Sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto, sino que a veces sumar cosas que no son comunes, sino en parte dispares, no produce una suma neta sino que puede producir una operación que no es la que nos interesa", ha resumido Núñez Feijóó, que ha insistido en señalar que Ciudadanos tiene "las puertas abiertas" para buscar otras fórmulas.

Núñez Feijóo ha explicado que ha mantenido una conversación telefónica "cordial" con una persona por la que siente "admiración"; si bien, ha reiterado sus "razones" para buscar la "fórmula más útil" para los comicios gallegos del próximo 5 de abril.

De este modo, como ha hecho en días precedentes, el líder del PPdeG le ha tendido la mano para llegar a acuerdos antes del 1 de marzo, cuando haya que presentar las listas electorales.

Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de llegar a acuerdos con Ciudadanos en el conjunto de España y ha agradecido que una dirigente de Ciudadanos, que es "candidata a la Secretaría General" de su partido, haya reconocido por primera vez que es bueno llegar a "entendimientos y puntos de encuentro" con el PP, algo que él defiende "para el conjunto de España".

"Hemos quedado en ver si hay alguna posibilidad de encontrar algún punto de encuentro para las elecciones gallegas" con el objetivo de "sumar", porque ambas formaciones no tienen porqué hacerlo "automáticamente", ya que "lo que consigues por un lado puedes perderlo por el otro".

En este contexto ha reivindicado su papel como presidente gallego en los últimos 11 años -tres mayorías absolutas- y ha pedido implicar a dirigentes de Ciudadanos en Galicia en las posibles conversaciones durante los "próximos días", ya que "conocen el territorio".

"Ocurra lo que ocurra en las elecciones gallegas o vascas es bueno ir estableciendo puentes, diálogo y contactos con Ciudadanos a pesar de que hasta la fecha no han querido tener ningún contacto con el PP", ha dicho sobre el conjunto de España.

Preguntado expresamente por la fórmula de la coalición, reivindicada por Inés Arrimadas, ha dicho que él le ha trasladado con "cordialidad" su perspectiva, las "peculiaridades" de Galicia, "como las que pueden tener Euskadi o Cataluña", ha dicho, y ha insistido en que en cada comunidad autónoma hay que buscar la fórmula "más útil" para lograr el objetivo "compartido"; es decir, "gobiernos que no estén en manos del populismo o el independentismo".

"No oculto que yo le he dicho cuál es mi opinión (sobre la coalición); ustedes ya la conocen, es madura, nace de la experiencia de todos estos años de gobierno. Y ella coincide en parte con mi opinión y en otra parte no coincide. Es normal, ella pertenece a un partido y yo a otro", ha resumido.

En cualquier caso ha agradecido a Inés Arrimadas su muestra de apoyo "expresa", ha dicho, para que él sea el "presidente", lo que es "un paso muy importante" que valora y agradece.