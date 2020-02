Feijóo calcula que el campo gallego podría perder hasta 200 millones de euros de fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró "muy preocupado" por la posible reducción de fondos europeos para el campo. "Sería letal para Galicia", lamentó. En concreto, aseguró que los fondos Feder podrían bajar de 900 millones a 700 millones de euros, según la actual propuesta que se discute hoy en el Consejo Europeo. El titular de la Xunta explicó que ya mandó una carta al presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda y la de Economía para evitar esta pérdida de ayudas.

Feijóo también mostró su inquietud por la posibilidad de que el Gobierno negocie con el País Vasco el traspaso de la gestión de la caja de la Seguridad Social. "Se puede producir un asimetría que me parece insultante", comentó.



Tras el "no" a una coalición con Ciudadanos, el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección no descarta "otras fórmulas" para "redoblar la unidad" con la formación naranja. Así, se mostró dispuesto a estudiar la posible incorporación de dirigentes de C's en las candidaturas de los populares a las elecciones del 5 de abril. "Veremos si llegamos a un acuerdo y si no es así, estoy convencido de que vamos a converger, si no son sus dirigentes serán sus votantes", señaló al término del Consello de la Xunta.

El presidente gallego señaló que tuvo un conversación "privada" con la presidenta de la gestora de C's, Inés Arrimadas, que fue"larga y cordial" y se mostró satisfecho por haber desvinculado el caso gallego de los acuerdos para formar coalición en el País Vasco y Cataluña. "Ha sido un acierto", comentó. También agradeció a Ciudadanos que mostrara su deseo de que se mantenga el actual presidente de la Xunta.