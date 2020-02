El PP concretará la próxima semana qué puestos en sus listas ofrece a Ciudadanos

La integración de cuadros de Ciudadanos en las listas del PP gallego en los comicios del 5 de abril se abordará la próxima semana. Los populares concretarán entonces los puestos que están dispuestos a ceder al partido naranja, única opción barajada por el presidente de la Xunta. Ciudadanos ofreció al PP un acuerdo global para coaligarse en Galicia, Euskadi y Cataluña, pero finalmente se han impuesto acuerdos independientes en cada caso. Ayer, los dos partidos confirmaron su coalición en el País Vasco, pese al rechazo del candidato del PP en esa comunidad, Alfonso Alonso. En Galicia, sin embargo, Feijóo descartó de plano aliarse bien con la fórmula Mejor Unidos, bien con la marca PP-Cs. También obvió la última oferta naranja de ir juntos a los comicios y luego crear grupos parlamentarios separados en el Parlamento gallego. "Quedamos convocados para la próxima semana, veremos la propuesta definitiva. No tiene mucho sentido eso de unirse para después separarse, pero en fin. Vamos a ver si esa es la propuesta y, si lo es, pensaremos la respuesta", declaró presidente de la Xunta tras un acto institucional en Santiago.

El PP gallego no ha variado su postura, pues no concibe una coalición que sitúe su marca a la par que la de Ciudadanos cuando en las últimas elecciones autonómicas registró el 47% de votos y los naranjas, el 3,3%. Feijóo solo se abre a sumar algún cargo de Ciudadanos a sus listas, sin concretar en qué puestos. "Vamos a hacer alguna aproximación a esa posibilidad y otras posibilidades no están sobre la mesa", zanjó.

Por otro lado, los cruces de reproches entre Vox y Feijóo registraron un nuevo capítulo tras prometer este que no pactaría con el partido que permite al PP gobernar en Madrid, Andalucía o Murcia. "Feijóo, que afirma que Galicia es una 'nación sin Estado', usa la vieja táctica del separatismo catalán que convertía las críticas a Pujol en ataques a Cataluña. Ha nacido Jordi Feijóo", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal. "Voy mutando de apellidos: ayer era Torra y hoy soy Pujol. No sé si en mi casa estarán muy de acuerdo con esto", tiró de retranca Feijóo.