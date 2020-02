Amaxofobia, el pánico a conducir

"No sabía qué me pasaba. Me sudaban las manos, tenía rígidos los brazos y me mareaba. Tuve que parar el coche". Así describe una conductora el primer ataque de fobia al volante que sufrió. Los estudios apuntan a que entre el 20 y el 30% de los conductores tiene miedo en carretera. Muchas veces tras la frase "Mejor conduce tú, no me gusta nada", se oculta la amaxofobia, que es el pánico a conducir. No quiere decir que quienes lo padecen eviten coger el coche para sus desplazamientos, pero lo hacen con tanto miedo y lo pasan tan mal que en cuanto pueden dejan el volante y pasan a ser copilotos.

Como todas las fobias tiene tratamiento y puede curarse, pero la terapia pasa por enfrentarse al miedo, explica el psicólogo Javier Díaz Calero, que lleva más de veinte años tratando el problema. El número de afectados sigue al alza porque aunque es difícil contarlo en público, cada vez más gente reconoce que sufre amaxofobia. "Se trata de un trastorno de ansiedad que se desarrolla por distintas causas, bien por falta de confianza „al haberse sacado el carné con dificultad o falta de pericia„ o por haber presenciado o sufrido un accidente grave. Pero hay otro grupo de personas que han padecido un ataque de pánico al volante por causas laborales o personales, ajenas a la conducción y no tienen miedo a conducir, sino a que se repita la situación".

Díaz Calero sostiene que "la difusión de la amaxofobia permite a quienes la padecen identificarse con el caso, ver que no les pasa solo a ellos y que deben pedir ayuda". El perfil de estos conductores ha evolucionado, asegura el psicólogo: "Ahora viene gente joven, de entre 20 y 30 años, cuando antes eran conductores de mediana edad, entre 40 y 50 años. También hay más mujeres afectadas, pero lo cierto es que ellas piden ayuda antes. A los hombres les cuesta más reconocerlo".

Normalmente la amaxofobia se descubre cuando surgen problemas al circular por carretera. Es el caso de Sara, nombre ficticio de una afectada. "Me da pánico conducir. No meto el coche ni en el parking de casa, lo aparco en la calle. Saqué el carné con 20 años, en la facultad, pero hasta catorce años después no cogí un coche y aunque volví a la autoescuela me da miedo. Lo uso para ir al trabajo, a casa de una amiga y recorridos que ya he hecho, pero por carretera nada. Llegué a ir a Madrid, pero ya no, soy incapaz. Llego con los brazos rígidos. Me dan mareos, sudores, vómitos. Me he obligado a conducir y sé que si lo hiciera perdería el miedo, pero ya ni lo intento, lo paso muy mal".

María, también nombre ficticio, iba al volante cuando sufrió su primer episodio. "No sabía que era un ataque de pánico, creí que me moría, acababa de quedarme en paro y tenía una situación personal que estalló", recuerda. "Yo no sabía qué me había pasado y los médicos no podían identificar lo ocurrido. Vértigo, ansiedad... Lo cierto es que me quedé paralizada". Después sufrió el segundo episodio en el puente de Rande. "Como truco para evitar los nervios, empecé a pasarlo hablando con alguien por teléfono, pero un día no me funcionó. No tengo miedo a conducir, sino a que me de otro ataque de pánico. Y si me mareo y se me nubla la visión en Rande, no puedo apartarme a un lado. Creo que por eso es la fobia al puente. A mí me encanta conducir y he realizado muchos viajes largos. Así que tienes que aprender a hacerlo de otra manera. Estuve con medicación por ansiedad pero me la han retirado y llegará un momento más pronto que tarde que pasaré otra vez el puente de Rande".

Javier Díaz Calero considera estos casos ejemplo de las principales causas de una fobia "que puede curarse". Lo más eficaz, apunta, es usar técnicas de exposición directas, enfrentarse al miedo. Conducir poco a poco, de forma suave, hasta llegar a la situación que produce el miedo, fomentar la autoconfianza enseñando al afectado a reaccionar en situaciones de riesgo y a controlar el vehículo. Si la fobia está relacionada con el estrés, la solución es más complicada, añade el psicólogo.