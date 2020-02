"No sabía qué me pasaba. Me sudaban las manos, tenía rígidos los brazos y me mareaba. Tuve que parar el coche". Así describe una conductora el primer ataque de fobia al volante que sufrió. Los estudios apuntan a que entre el 20 y el 30% de los conductores tiene miedo en carretera. Muchas veces tras la frase "Mejor conduce tú, no me gusta nada", se oculta la amaxofobia, que es el pánico a conducir.

