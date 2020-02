Adif concreta que en junio de 2021 entrará en servicio el AVE gallego

Junio de 2021. Esa es la fecha que Juan Pablo Villanueva, director general de Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, fijó ayer para la puesta en funcionamiento de la línea completa de la alta velocidad entre Galicia y Madrid. Es la primera vez que se pone un mes concreto para concluir el AVE gallego. A principios de este mes, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, había situado el horizonte de apertura comercial de la infraestructura en la "primavera" del próximo año. Ahora se puntualiza que será en junio.

Villanueva informó del calendario durante la visita que ayer realizó a las obras que se están ejecutando en el concello ourensano de Vilar de Barrio, en el tramo entre Pedralba de la Pradería (Zamora) y Taboadela. Los trabajos en este trecho, que estaba previsto para fin de 2019, se terminaran en junio de este año, tras lo que dará comienzo la fase de pruebas para verificar la seguridad de la línea. Esta demora no reviste interés para el director general de Adif. "No me parece representativo un retraso de seis meses en una infraestructura de esta índole y complejidad y con una inversión de 4.600 millones de euros", sostuvo durante la supervisión de la fase final del montaje de vías. En todo caso, añadió que se sigue trabajando "intensamente" para "amortiguar y disminuir ese pequeño retraso" en la ejecución.

A estas alturas, Adif no contempla "ningún riesgo ni actuación" que pueda comprometer el plazo fijado de junio de 2021. "El trabajo es intenso y si no hubiese incidencias en las pruebas, es un plazo viable", apuntó el director general, quien también anunció que en junio de este año se iniciará la explotación del tramo entre Zamora y Pedralba. Se trata de un trayecto de 110 kilómetros de longitud que cuando entre en servicio permitirá recortar en 50 minutos los viajes entre Galicia y Madrid.

La Xunta, por su parte, expresó ayer su malestar por el comportamiento de Adif. Tanto por no invitar a un representante autonómico a la inspección como por despreciar las solicitudes de información sobre la marcha de los trabajos. El Gobierno gallego considera que lo que ha hecho Adif es "confirmar un nuevo retraso" al situar en junio de 2021 la entrada en servicio.