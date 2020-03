Iglesias lanza a Gómez-Reino y pide para Galicia un Gobierno "parecido" al español

El pasado mes de noviembre, Pablo Iglesias ofreció un mitin en Palexco. Junto a él estaban Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz. En aquel momento, el primero solo era el candidato a la Presidencia del Gobierno por Podemos y el segundo y la tercera, los cabezas de lista de la candidatura Galicia en Común por A Coruña y Pontevedra al Congreso de los Diputados.

Ayer, tres meses después, se repitió la misma fotografía en el mismo lugar, pero con ascenso de cargos en los tres: el primero es ahora vicepresidente del Gobierno, la segunda es ministra de Trabajo y el tercero es el candidato a la Presidencia de la Xunta por la coalición Galicia en Común-Anova-Mareas. Para este último seguro que no es lo mismo que le teloneen dos aspirantes, que dos miembros del Gobierno español.

Y eso fue lo que hizo Pablo Iglesias, reivindicar la gestión de Unidas Podemos en el Ejecutivo central, dar las gracias a Anova, Esquerda Unida y las mareas municipales por haber llegado a un acuerdo y, sobre todo, agradecer a Martiño Noriega "su generosidad y valentía", al dar un paso a un lado y no optar a liderar una candidatura a la Presidencia de la Xunta.

Ante unas 900 personas, frente a las 2.000 del pasado noviembre, el líder de Podemos aseguró que en Galicia "hace falta un Gobierno parecido" al que hay en España. "Estáis muy cerca los gallegos de lograr que el cambio político que se está produciendo en España también se dé en Galicia" y, para ello, pidió que el próximo 5 de abril los gallegos otorguen la victoria a un presidente como Gómez-Reino pese a que ello signifique que pierdan en el Congreso "al mejor defensor de Galicia".

Mientras paseaba de un lado a otro del escenario, Iglesias también tuvo palabras para el presidente de la Xunta. "Feijóo es un tío muy listo, yo me fijo mucho en él y Feijóo es probablemente el tío más listo del PP, tanto que ahora casi dice que no es el del PP", reconoció el líder de Podemos, que consideró que esa estrategia de cara a las elecciones no le servirá para mantener la Presidencia porque "una cosa es ser muy listo pero la otra es pensar que la gente es tonta".

Iglesias recordó que desde que Feijóo "manda" en Galicia "se han cerrado 10 hospitales, han desaparecido el 10% de las camas de hospital y la población gallega se ha reducido". También mencionó que el mandatario autonómico intentó "cerrar el paritorio de Verín y que si sigue abierto es porque la gente se lo ha tenido que ganar peleando".

Para evitar situaciones similares, prosiguió, Galicia se merece "un Gobierno parecido" al de "cooperación" alcanzado entre el PSOE y Podemos a nivel estatal, que "en tan solo mes y medio" ha conseguido subir el SMI o actualizar las pensiones.

Mientras seguía paseando de un lado a otro del escenario, el vicepresidente del Gobierno narró la anécdota de que en una ocasión se bañó junto a Gómez-Reino en el río Tambre. "Y si os habéis bañado alguna vez, sabréis que está muy frío", bromeó. "Hoy me comprometo a que cuando echéis a Feijóo el 5 de abril nos bañemos otra vez en el Tambre", garantizó.

Gómez-Reino fue el encargado de cerrar el acto en el que representantes de la plataforma Víctimas del Alvia entregaron información sobre el accidente de Angrois. Al igual que Iglesias, el candidato a la Presidencia de la Xunta por Galicia en Común-Anova-Mareas se mostró "muy orgulloso" del acuerdo al que se llegó para crear la coalición y agradeció "el alarde de generosidad por parte de todos".

El secretario general de Podemos en Galicia reclamó "una campaña limpia entre las fuerzas progresistas (PSdeG y BNG)". "No nos tenemos que confundir de enemigo", aseguró en referencia al PP.

Como Iglesias, Feijóo también fue blanco de sus críticas. Ambos se refirieron a la foto del presidente de la Xunta con el narcotraficante Marcial Dorado y criticó que las elecciones sean muy cerca de Semana Santa. "A nadie se le olvida que esta convocatoria un domingo de Semana Santa es porque Feijóo quiere que no haya participación, porque la gente está cansada de que cierren centros de salud y escuelas", reconoció.

Gómez-Reino aseguró que en Galicia va a haber un gobierno de coalición. "De coalición de las fuerzas progresistas o de las derechas extremas y de las extremas derechas. Esta semana Vox dijo que no iba a presentar candidato porque su candidato es Alberto Núñez Feijóo", zanjó.