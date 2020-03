Ábalos afirma que Feijóo le sugirió reducir seguridad en el AVE para ganar tiempo

Los plazos del AVE amenazan con convertirse en munición de grueso calibre hasta la celebración de las elecciones gallegas. Ayer, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, realizó una sorprendente revelación en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Aseguró que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le "sugirió" en octubre de 2018 en Santiago que instalara el sistema seguridad ASFA en el AVE, en lugar del más avanzado y más complejo y lento de colocar ERTMS, para así poder acelerar la conclusión de las obras y la puesta en servicio del tren de alta velocidad. La respuesta que le dio el ministro fue un no rotundo, sobre todo después del accidente de Angrois. "No me la juego en seguridad", soltó ayer en el Senado. Las declaraciones de Ábalos se produjeron en respuesta a una pregunta de la senadora pontevedresa del PP Pilar Rojo sobre las inversiones del Gobierno en Galicia

La Xunta respondió que se trata de una "excusa inventada" por el titular de Transportes para desviar la atención ante los retrasos. Fuentes del Gobierno gallego defienden que sus reivindicaciones están claras y recogidas por escrito, y que entre ellas no figura un AVE con sistema ASFA en ninguna de ellas. "El señor Ábalos comprometió unas fechas y cuando incumple ya no sabe qué excusas buscar", censuran desde San Caetano.