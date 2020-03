Las candidaturas al 5-A casan la experiencia con el carisma

La táctica y la estrategia, más allá del título de un poema de Mario Benedetti, condicionan desde las elecciones generales del 28 de abril del año pasado „y tras el 10-N„ la actividad de los partidos gallegos, en modo preelectoral desde entonces ante la cita autonómica finalmente adelantada al 5 de abril. Y esos planes, así como la coyuntura interna de cada formación y los recientes resultados en las urnas, han condicionado la elaboración de las listas electorales, que hoy publica el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El encaje de bolillos para elaborar cada candidatura es una tarea ardua con la que se pretende no solo contar con los mejores de cada organización para afrontar las tareas parlamentarias durante cuatro años, sino para obtener un retorno de votos a través del gancho de los elegidos. Y las elecciones responden a una intención compartida por PP, PSdeG, BNG, En Común o Ciudadanos: minimizar los puntos débiles. En ese sentido, las candidaturas constituyen una radiografía del estado de cada marca.

En el esprint que arrancará la noche del jueves 19 cuando se inicie la campaña, la izquierda parte con la confianza de las generales del 28-A y del 10-N, pues en ambas superó al bloque de la derecha, aunque extrapolar los resultados al ámbito autonómico carece de sentido. En la primera ocasión, PSOE, Unidas Podemos y BNG sumaron 766.070 votos frente a los 548.446 de PP, Vox y Ciudadanos. En la segunda, el marcador fue de 860.689 y 722.392, respectivamente.

PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo busca su cuarta mayoría absoluta consecutiva, que depende de que no pierda más de tres diputados. De nuevo, el líder constituye el gran reclamo electoral, aunque en previsión de perder la Xunta el partido ha colocado a 11 conselleiros y una docena de altos cargos en puestos de salida, un blindaje para casi todos en caso de vuelco electoral. Una derrota los dejaría con un puesto, aunque ese escenario, sin el pegamento orgánico del poder, abriría una lucha interna por suceder a Feijóo de incierto resultado. Feijóo tiene un problema en el ámbito urbano „el PP no gobierna ninguna urbe„ , pero también le surgió otro en su granero de votos: Ourense. Allí, tuvo que dar marcha atrás en el cierre del paritorio de Verín tras las protestas ciudadanas. Para recuperar terreno en ese ámbito ha incorporado a los hasta ahora alcaldes de Cenlle y Bande, pese a que no son concellos limítrofes al epicentro de las quejas. También se garantizó que Democracia Ourensana no presentase candidatura autonómica con el acuerdo tras las elecciones municipales en que los hasta entonces enemigos se repartieron Alcaldía de la ciudad de As Burgas y diputación. Y el fracasado intento de ir de la mano con Cs puede beneficiarle al presentarse ante sus votanes como la única opción útil contra la izquierda.

PSdeG. Los socialistas parten como líderes de la oposición con 14 actas tras el fracaso e implosión de En Marea. Gonzalo Caballero se siente en el lugar adecuado en el momento oportuno, con el viento de cola del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, que les permitió en las generales de abril ser por primera vez el partido más votado en Galicia. Es una prueba del liderazgo del secretario xeral socialista, al que han beneficiado las optimistas expectativas electorales para solventar el tradicional encaje de piezas en las listas electorales con que contentar a las estructuras provinciales y locales y crear un grupo fiel y de confianza. Los retoques en las candidaturas realizados por la cúpula gallega son tan habituales en la vida socialista como las reuniones prolongadas hasta el alba del último día de sus congresos para configurar su ejecutiva. En los puestos de salida, Ferraz, en sintonía con O Pino, retocó seis nombres, pese a los apoyos recibidos por cada candidato en sus respectivas agrupaciones. A diferencia del año pasado en el proceso para las generales, no han surgido quejas de las agrupaciones afectadas.

BNG. El optimismo nacionalista rivaliza con el socialista de cara a un 5-A que consideran el carpetazo de un período negro, que en el caso del Bloque comenzó con las escisiones de la asamblea de Amio de 2012, simbolizadas en el adiós del histórico Xosé Manuel Beiras. Su recuperación ha sido lenta tras estar en prácticamente en coma después de haber sorpassado al PSdeG en los años 90. Su apuesta por una imagen de renovación, con Noa Presas y Olalla Rodil al frente de Ourense y Lugo, contrasta con la experiencia de Luís Bará, exconcejal en Pontevedra, y la veteranía de Xosé Luis Mini Rivas. La propia candidata y líder, Ana Pontón, lleva en el Parlamento desde 2004. El fichaje de Alexandra Fernández, ex de En Marea, tiene un calado simbólico, pues pretende contribuir al reagrupamiento de los nacionalistas que siguieron a Beiras en Anova y En Marea en la autoconsiderada "casa común" del nacionalismo.

En Común-Anova. La izquierda de confluencia acude inmersa en una paradoja. Ha perdido crédito y apoyos en las urnas y el liderazgo de la alternativa al PP en Galicia le queda lejos, pero cogobierna con el PSOE el Estado. En 2016, las mareas y Anova tenían la posición de fuerza; ahora, Podemos e IU. Los de Pablo Iglesias copan la mitad de los puestos de salida y Anova se reparte el 36% con Marea Atlántica y Compostela Aberta. Sin las alcaldías del cambio, con el peaje de las batalla dentro de En Marea y con Luís Villares fuera de la política, sus listas muestran una toma de posición de la dirección morada de Antón Gómez-Reino. Podemos cree que es la hora de asentarse en Galicia.