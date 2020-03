Feijóo niega que pidiese acelerar el AVE a cambio de reducir la seguridad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, negó ayer que hubiese propuesto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, rebajar el sistema de seguridad de la línea de alta velocidad (AVE) entre Galicia y Madrid para acelerar la puesta en marcha del servicio, prevista para junio del año que viene, un ejercicio más de retraso de una obra que suma más de una década de espera.

El responsable del departamento de infraestructuras del Gobierno central declaró el martes que en 2021 se podría viajar en AVE en esa línea y señaló a Feijóo. "Implantamos el sistema de seguridad ERTMS nivel 2. Y mire que se nos sugirió por su presente que, con ASFA, igual podíamos llegar antes", expuso en el Senado a preguntas del PP.

La cuestión afecta a una de las claves del accidente de Angrois de 2013, en el que murieron 90 personas. En el tramo del siniestro estaba instalado el sistema de seguridad ERTMS, que controla en todo momento la velocidad de los convoyes, pero no funcionaba. En su lugar, estaba operativo el ASFA, que no controla excesos de seguridad.

Tras la rueda de prensa del Consello, Feijóo reconoció haber preguntado "si el sistema en este momento operativo en el Eixo Atlántico [el ASFA] es el que se puede poner inicialmente en el tren a Galicia". "La respuesta fue que querían ERTMS y ASFA simultáneamente y acabó ahí el asunto", expuso a preguntas de la prensa, ante las que aclaró que le parecía "responsable" aclarar dudas con el ministro de Transportes.

A pesar de reconocer su "buena relación personal" con Ábalos, Feijóo lo acusó de mentir e "intentar abrir un asunto para despistar el incumplimiento de la ejecución de la obra". Le afeó poner en duda la seguridad del sistema ASFA cuando este es el que funciona entre A Coruña y Vigo. "Es sorprendente que el ministro de Fomento tenga dudas de si ese tren es seguro o no", indicó antes de añadir que "es una enorme irresponsabilidad".

"Se nos dice que el ASFA tiene seguridad absoluta pero que el ERTMS es mejor y se nos propone poner los dos a la vez porque si se pone primero el ASFA y luego el ERTMS hay muchas complicaciones. Se acabó. Pero decir que el sistema actual con el que circulan los trenes en Galicia... no son seguros [ASFA] supone que el ministro Ábalos no se explicó bien. Estoy convencido", continuó antes de lanzar un dardo al ministro, cuya "credibilidad no goza de buena salud", en alusión a las diferentes versiones que ha ofrecido sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas.