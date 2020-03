Las plantaciones de cultivos de huerta, en tiempo

El buen tiempo permite resembrar o abonar praderas, pero puede resultar contraproducente a la hora de podar frutales y viñas. Rosendo Estévez apunta que "con las temperaturas altas de las últimas semanas, los frutales de hueso están empezando a brotar, pero es preferible retrasar las podas. No hay prisa". La plantación de frutales no se ha visto retrasada por este invierno que comenzó antes de tiempo, pero ahora es aconsejable vigilar que la combinación de humedad y de calor no derive en hongos. "No hay que despistarse a la hora de darle tratamientos preventivos", aconseja el responsable de Viveros Estévez. El agua caída arrastró tierra y materia orgánica de muchas fincas donde ahora más que abonado, lo que se precisa ahora es mejorar la estructura del terreno "mediante compostaje o con abono maduro", apunta Estévez.