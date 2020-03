La provincia coruñesa se cuela entre las de mayor demanda de pisos compartidos

El mercado de las habitaciones en alquiler en España muestra una tendencia casi unívoca. Las provincias con mayor densidad de población, Madrid y Barcelona, concentran la oferta (entre ambas el 32,3%) y la demanda (35,5% de los inquilinos). A pesar del poco hábito de los gallegos para residir en pisos compartidos „una opción casi limitada a jóvenes estudiantes „ en los últimos dos años el interés se mantiene estable. La provincia coruñesa se posiciona, según consta en el Informe Anual 2019 de Pisos.com, en novena posición en cuanto a la demanda (aglutina el 2,38% del total en España). Por capitales de provincia, es la ciudad herculina la décima con más inquilinos (1,47%) y Santiago, por su parte, el municipio español no capital de provincia con más residentes en pisos compartidos, consecuencia del fenómeno universitario.

Este modelo habitacional resulta elegido por los más jóvenes por su precio, más aún en el actual contexto de rentas de alquiler elevadísimas, inasumibles para muchos de ellos. En la provincia de A Coruña, por ejemplo, los inquilinos de entre 18 y 25 años lideran el mercado, con un 55,5% de la demanda. Y es que como promedio, en las siete ciudades gallegas se abonan mensualmente 203 euros por la habitación, resultando las más elevadas, las rentas en A Coruña (216 euros), Santiago (226), Vigo (236) y Pontevedra (228); seguidas a distancia por las habitaciones en Ferrol (163), Lugo (171) y Ourense (187).

Galicia, 85 euros menos de renta

Galicia, no obstante, se encuentra lejos de la renta media abonada en España en 2019, situada en los 287,45 euros, según el informe del portal inmobiliario. En algunas ciudades, el precio medio de un cuarto de alquiler no baja de los 400 euros, como ocurre en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o San Sebastián. Por la contra, en capitales de provincia como Zamora, Badajoz, Ciudad Real, Cáceres, Palencia y Ourense y Lugo no se llega a los 200.

Por localidades, son los residentes en A Coruña los que se interesan más por el régimen compartido. Concentran el 1,47% del total del 3,19% que representa Galicia en el conjunto estatal. Le siguen Santiago de Compostela (con el 0,69%) , Vigo (0,59%), Lugo (0,14), Pontevedra (0,13), Ourense (0,12) y Ferrol (0,05).

La bolsa gallega de habitaciones en alquiler en pisos compartidos apenas representa el 2,44% de la oferta estatal. Una vez más, la ciudad de A Coruña es la que pone a disposición de los interesados más cantidad de vivienda en este régimen (el 0,79% de España), seguida de Santiago (0,55%) y Vigo (0,50%).

Mercado estable

En el balance interanual ni la demanda ni la oferta de habitaciones por parte de los gallegos ha sufrido apenas variaciones. Sí se ha notado un salto a la baja en la demanda de alquileres de este tipo entre 2017 y 2019 en la ciudad de A Coruña, al pasarse del 1,82% a 1,47%. En el resto de las ciudades gallegas, esa diferencia se mide en centésimas.

En cuanto al perfil por sexo, en la demanda de pisos compartidos, Galicia sigue la estela del resto de España, con una preferencia mayoritaria de las mujeres por habitar espacios habitacionales compartidos. Así, en cuestión de género, este 2019 las chicas registraron un 55,3% y los chicos un 44,7%. En lo que respecta a la edad, los inquilinos más jóvenes condensan el grueso de la demanda. En este sentido, el reparto de porcentajes se asemeja mucho a lo que ocurre en otros puntos de España. El grupo de edad que va de los 18 a los 25 años supone el 47,4% de la demanda. El siguiente rango, de los 26 a los 35 años acapara en Galicia el 32,3% de la cuota de residentes en esta modalidad compartida.