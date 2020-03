El esperpento viral de Jácome

El último pleno del Concello de Ourense duró más de seis horas pero han bastado solo tres minutos y la intervención de Gonzalo Pérez Jácome para que la sesión en la que se aprobaba el sueldo de 64.000 euros para el director del futuro centro de Intelixencia Artificial se convirtiese en un fenómeno viral y circulase como la pólvora por las redes sociales.

La discusión entre el primer edil de la capital ourensana con los portavoces de varios grupos municipales, sus chistes y descalificaciones o las formas en las que se dirige a los presentes en la sesión son algunos de los aspectos que más han llamado la atención de entre todos los que han compartido las imágenes en sus cuentas de Facebook o Twitter y que muchos han calificado como El show de Jácome.

La polémica se inició durante el debate del punto para la aprobación del sueldo del director, cuando el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, recriminaba la actitud del alcalde y apuntaba que "una persona trastornada no debería ocupar el sillón, no debería estar en esa silla". Este comentario recibió la réplica de Pérez Jácome, quien advertía entonces de que "no voy a tolerar" que se digan estas "falsedades".

El conflicto surgió en una moción impulsada por el BNG en apoyo de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Durante esta moción, Jácome acusó a los nacionalistas de "trileros" y "tramposos" por el contenido de la moción, momento en que Luis Seara decidió levantarse para abandonar el pleno. En ese momento, Jácome le comunicó que quedaba expulsado de la sesión y ordenó que no pudiese volver a entrar en la sala. La compañera del grupo, Ruth Reza, decidió abandonar la sala al igual que los dos concejales de Ciudadanos, José Araújo y Laureano Bermejo, en protesta por la expulsión del nacionalista.

Cuando estaba a punto de acabar el pleno, el regidor orensano también expulsó a la concejala Juana Ageitos, del PSOE, durante un debate en el turno de ruegos y preguntas en el que Jácome incluso la advirtió con "llamar a la Policía Local" si no abandonaba la sala.

En un comunicado remitido a los medios, Ciudadanos recriminó las "faltas de respeto sistemáticas en todos los plenos, no sólo a los concejales sino también a diferentes colectivos" y volvió a pedir respeto en las sesiones plenarias y en su ejercicio como regidor, apuntó José Araújo.

El concejal ourensano ha lamentado la decisión del PSOE de permanecer en el pleno al entender que crea "un mal precedente" ya que "no es normal que en una situación en la que un alcalde abusa tanto de un portavoz no seamos todos solidarios", ha manifestado. El PSOE fue el único partido de la oposición que permaneció hasta el final de la sesión tras el abandono de los ediles de Ciudadanos y BNG.