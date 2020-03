Dos años de cárcel para dos hombres por vender droga en huevos de chocolate

Dos hombres acusados de un delito contra la salud pública han aceptado dos años de prisión por traficar con droga „metida en huevos de chocolate„ en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal. A pesar de que en un inicio la Fiscalía pedía cuatro años y medio de cárcel para cada uno de ellos, finalmente las partes han llegado a un acuerdo y el juez ha dictado dos años de condena que no tendrán que cumplir dentro de prisión al no tener antecedentes penales.

Los dos hombres vendieron cocaína y hachís dentro de huevos de chocolate que distribuyeron en A Pobra al menos durante los días 15 y 16 de marzo de 2017.

El juez ha determinado que estos hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Sin embargo, la defensa ha solicitado la suspensión de la pena y la Fiscal no se ha opuesto ya que la cantidad de droga intervenida fue "escasa" y los dos acusados no cuentan con antecedentes penales.

Además, se les ha interpuesto una multa de 325 euros a cada uno que ya está cubierta con la consignación de dinero inicial que ambos depositaron al principio de este procedimiento judicial. La condición para no entrar en prisión pasa porque no vuelvan a cometer otro delito en el periodo de dos años desde el día de hoy, miércoles 11 de marzo de 2020.