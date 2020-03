Los candidatos del 5-A en Galicia se reúnen tras coincidir en la conveniencia de aplazar los comicios

Los candidatos de los principales partidos políticos mantendrán en la mañana de este lunes, a partir de las 11,00 horas, una reunión por videoconferencia para abordar la convocatoria electoral del próximo 5 de abril en el contexto de la actual crisis del coronavirus COVID-19.

A pesar de que en un primer momento este encuentro estaba convocado en la sede central de la Xunta en San Caetano, en Santiago de Compostela, el estado de alarma instaurado a partir de este domingo ha provocado que se realice telemáticamente.

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Albero Núñez Feijóo; y los candidatos de PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero; del BNG, Ana Pontón; de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino; y de Ciudadanos, Beatriz Pino, abordarán así la posibilidad de aplazar los comicios del 5 de abril, una postura en la que todos ellos coinciden.

Sin embargo, la nacionalista Ana Pontón y el socialista Gonzalo Caballero van más allá y apuestan por que esta suspensión venga acompañada de una nueva fecha electoral adoptada por "consenso".

Preguntado sobre esta postura en una rueda de prensa de este sábado, Feijóo manifestó que por ahora "no toca" hablar de una nueva convocatoria. "En mi opinión, no. En la situación en la que estamos, no. ¿Que pueda ser razonable hablar de fechas aproximadas a partir de estos 14 días que acabamos de decretar de emergencia sanitaria? Es posible", apuntó posteriormente.

SUSPENSIÓN "DE FORMA INMEDIATA"

Lo que sí cree el presidente gallego es que en los "primeros días" de esta semana se debe decretar la suspensión de las elecciones "de forma inmediata" para "no tener que seguir mandando mensajes institucionales" en lo tocante a los trámites de voto por correo y a la comunicación de las personas que conformarían las mesas electorales.

Por su parte, el candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, también solicitaba el viernes que se paralice el proceso electoral "hasta el control absoluto de la emergencia sanitaria".

En esta postura también coincide Ciudadanos, que sostiene que la salud pública es "lo único" que "debe importar como políticos" ahora mismo. "Solo debe haber un objetivo común y ese es salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos", concluyen fuentes de la formación.

Por parte de Vox, que se presenta a las elecciones pero no con un candidato a la Presidencia de la Xunta --por lo que no acudirán a la reunión de este lunes--, fuentes del partido dicen que las elecciones "no son ahora una prioridad", por lo que estará "de acuerdo" si se posponen por "razones de salud".

Al hilo de todo ello, la Junta Electoral de Galicia se pronunció la semana pasada para advertir que cualquier aplazamiento en este contexto de crisis sanitaria debe atenerse a los "mecanismos propios del estado de derecho y al consenso de las candidaturas concurrentes".