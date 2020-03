Coronavirus en Galicia | El diputado Antón Gómez-Reino da positivo en coronavirus

El diputado de Galicia en Común y secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, ha dado positivo en la prueba del coronavirus, según ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales.



El también candidato a la Presidencia de la Xunta de la coalición Galicia En Común-Anova Mareas se encuentra en cuarentena desde el mediodía del pasado jueves tras conocerse el positivo por COVID-19 de su compañera de grupo parlamentario y ministra de Igualdad, Irene Montero.





Tras 6 días de cuarentena veño de dar positivo na proba do #Covid_19.



Continúo traballando desde casa e pronto para seguir, como ata agora, TODAS as prescripcións sanitarias para frear a expansión do virus.



Imos superar esta crise unidas, sen deixar a ninguén atrás.

ABRO FIO????