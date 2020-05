La oposición acusa a Feijóo de primar sus intereses frente a la salud

El compromiso del presidente de la Xunta tras suspender los comicios del 5 de abril fue que se buscaría el consenso con el resto de fuerzas políticas para fijar la fecha de la nueva convocatoria electoral. Sin embargo, la oposición le ha dado la espalda en su petición de suspender el estado de alarma y no quieren ni oír hablar de una cita con las urnas en el mes de julio. Los portavoces de los principales partidos de la oposición denunciaron que detrás del rechazo de Feijóo a que se prorrogue el estado de alarma están los "intereses electorales" del PP.

En opinión del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, Feijóo actúa de forma "irresponsable" porque pone "sus intereses por encima de los generales" en la lucha contra el coronavirus. "Está en una estrategia electoral para celebrar elecciones cuanto antes y, de este modo, evitar que haya debate para poder eximirse de sus responsabilidades en la gestión de la crisis", criticó. Por todo ello, el socialista acusó a Feijóo de "actuar como un mercenario del PP" en vez de "como representante de los gallegos". "Le vamos a quitar la careta que se pone en clave electoral", advirtió Caballero, que defiende que su formación estará preparada para las elecciones. Eso sí, recordó que su propuesta es que se celebren en septiembre.

Para Galicia En Común los comicios se deben celebrar "cuando se den las condiciones de normalidad sanitaria y democrática". Su portavoz, Antón Gómez-Reino, también denunció la actitud "irresponsable" de Feijóo. "El único interés que tiene el PP en levantar el estado de alarma es un interés electoral", señaló. En su opinión, esta actitud sitúa a Feijóo y a Casado "al lado de Vox", pone el peligro "el esfuerzo colectivo" de los gallegos. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva.", subrayó.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió en que "no es sensato en medio de una pandemia" hablar de elecciones y futuras fechas, y ha vuelto a decir que deben ser "cuando la situación sanitaria esté garantizada". Con estas palabras, la dirigente nacionalista tampoco concretó la fecha que estima el Bloque que sería la más oportuna para los comicios cancelados del 5 de abril. Eso sí, matizó que "no hay que ponerse alarmista" y que hace cuatro años "se celebraron en septiembre y no pasó nada". El BNG "no se opone" a la prórroga de estado de alarma, si bien el Gobierno "debe rectificar los errores que está cometiendo a la hora de utilizar este instrumento, como la política de centralización en la que ni se dialoga ni se acuerda".

El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, señaló que fue el País Vasco quien puso el mes de julio sobre la mesa para los comicios. Dicho esto, Puy indicó que se da una "situación anormal" y, por ejemplo, el gobierno "no puede llevar proyectos de ley" a la Cámara, algo que sí se hacen otras comunidades.

"Ahora hay incertidumbre, pero poco a poco se irá despejando la fecha", aclaró. Eso sí, advirtió que ha que tener en cuenta posibles rebrotes.