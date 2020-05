Feijóo encarga un informe a expertos para determinar la fecha de las elecciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya había anunciado que decidirá la fecha de las elecciones una vez tenga los resultados del estudio epidemiológico de Galicia, pero ayer informó de que también había encargado informes a expertos para determinar "si es más razonable" convocarlas "antes o después de agosto" por el "riesgo de un rebrote".

"Estamos hablando de celebrarlas antes o después del mes de agosto. No tiene gran relevancia desde el punto de vista político, pero sí sanitario y es el que me preocupa", explicó Feijóo tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de titulares de las autonomías de España.

La fecha electoral ha vuelto a reclamar los focos después de que esta semana Moncloa diese luz verde a facilitar su celebración durante el estado de alarma. Además, la pasada semana Feijóo, como el lehendakari Urkullu en el País Vasco, declaró que estaba trabajando en "escoger la mejor quincena" para que la ciudadanía gallega vaya a las urnas, con julio como el mes de referencia.

Y es que a pesar de que la convocatoria electoral aún no puede marcarse en el calendario, el presidente gallego insistió en la idea de que "desde un punto de vista temporal" las opciones que se barajan -antes o después de agosto- "no son distantes" en el tiempo, por lo que se remite a los resultados que vierta el estudio epidemiológico para concretar una fecha.

Además, aseguró que ha pedido "informes" que se basen en "los criterios y datos de ahora" para así aclarar "cuál es la quincena con menos riesgo de rebrote". "En cuanto lo tengamos lo haremos público", ya que "en los próximos días esperamos tener los datos de la primera oleada de test y que los expertos nos digan si es más razonable un mes que otro", añadió.

Sobre los mítines, indicó que el Consejo de Ministros ha hablado sobre ello y lo establecido "está sujeto a modificaciones" que pueden "ir variando en función de la situación sanitaria de la cada"

Por otra parte, en las preguntas de los periodistas, Feijóo respondió a las críticas del resto de partidos de la esfera gallega por no convocar una reunión este domingo para trasladarles los asuntos tratados en la conferencia entre los presidentes del Gobierno y del resto de autonomías. A este respecto, argumentó que irá a comparecer dos veces al mes al Parlamento de Galicia "y como consecuencia las reuniones de los domingos quedan sin efecto", porque para él "no tendría sentido" mantenerlas y "este es el consenso que rige ahora". En todo caso, agregó que "si hay algún grupo parlamentario que quiera conocer detalles" sobre la reunión mantenida con Pedro Sánchez, él "está disposición por vía telefónica para responder a sus dudas".

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sostuvo ayer que "a estas alturas" no alberga "ninguna duda" de que las elecciones autonómicas gallegas "van a ser cuando lo decida el lehendakari, Iñigo Urkullu", lo que las situaría en el mes de julio. "Veremos de nuevo a un Feijóo que simplemente va a rebufo de lo que pasa en Euskadi: hace dos meses decía que no se podían convocar elecciones en pleno estado de alarma y ahora va a hacer todo lo contrario, demostrándonos otra vez que su palabra no vale nada", dijo.