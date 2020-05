Feijóo prepara elecciones con una campaña de una semana y sin mítines multitudinarios

La Xunta allana ya el camino hacia las elecciones autonómicas de julio. En su reunión semanal de ayer se modificó la situación de emergencia sanitaria declarada en Galicia en marzo para dar amparo al proceso electoral. El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, todavía no ha desvelado la fecha exacta pero avanza que lo hará público "en próximos días" para que la cita con las urnas sea "en el momento más próximo posible". Ante el riesgo de posibles rebrotes de la pandemia, su postura es que las elecciones sean "cuanto antes". Serán unos comicios atípicos, puesto que no habrá riesgo cero de contagios y será necesario adaptar el proceso electoral a la situación sanitaria provocada por el coronavirus. El presidente gallego ya advirtió que se hará una campaña exprés, de solo una semana, y sin actos multitudinarios.

Frente a los tradicionales 15 días de mítines, el PNV propuso ayer acortar la campaña a la mitad y Feijóo mostró su plena coincidencia tras el Consello de la Xunta. "Es acertada esa reflexión, que comparto al cien por cien", comentó. "Será una campaña mucho más corta", añadió. Falta ahora fijar la fecha exacta. "Lo daremos a conocer en los plazos más breves posibles", apuntó el presidente gallego. Los informes sanitarios requeridos por la Xunta abogan por celebrar los comicios en la primera quincena de julio, lo que reduciría las opciones al 12 de julio, puesto que no queda margen legal para situarlas en el primer domingo del mes. Las elecciones deben convocarse al menos 54 días antes de la cita con las urnas, de manera que si opta por el segundo fin de semana de julio la convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia el miércoles 20 como fecha tope.

En todo caso, Feijóo advierte de que "el virus va a seguir ahí". Por esa razón, por "un criterio de prudencia", es partidario de incluir en la convocatoria electoral la posibilidad de suspensión de la nueva cita electoral en caso de un rebrote y prever otras posibles fechas en las que se puedan realizar los comicios. Para preparar el marco jurídico adecuado, la Xunta modificó ayer la situación de emergencia sanitaria, para adaptarla al nuevo decreto de alarma del Estado que ampara la convocatoria de elecciones, y garantizar que se puedan adoptar las medidas de protección de la salud necesarias durante el proceso.

El rechazo de la oposición a celebrar las elecciones en julio no influirá en su decisión final. "Me basaré en el criterio de los expertos y en la responsabilidad", señaló. De hecho, replicó que cuenta con el apoyo del PP, En Marea y Ciudadanos. "Suman 46 escaños en el Parlamento y PSdeG, Podemos y BNG, que se oponen, solo 29", advirtió. Feijóo recalcó que tiene la obligación legal de convocar las elecciones. "No tengo ningún interés en participar en unas en esta situación pero no puedo elegir, si sobrepaso el mandato estaría en un escenario de ilegalidad y de ilegitimidad", explicó. "Pretendo que el presidente sea legítimo, y las urnas deben legitimar a aquel o aquella que los gallegos quieren que sea presidente", reivindicó.