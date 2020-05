La Xunta promete seguridad sanitaria el 12-J y la oposición urge que concrete cómo

La incertidumbre sobre las condiciones de la jornada electoral en Galicia del 12 de julio y de la campaña marcan el debate político. La Xunta promete garantías sanitarias para que los gallegos puedan votar "con tranquilidad" mediante el establecimiento de unas medidas de precaución que figurarán en un protocolo sobre el que "ya está trabajando". La oposición, sin embargo, urge concreción sobre estas condiciones, al tiempo que propone potenciar los medios públicos para exponer sus programas.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, reconoció ayer que afrontar la jornada electoral con la pandemia del SARS-CoV-2 es "una situación nueva" y requerirá medidas de prevención para evitar en la medida de lo posible contagios. Su departamento elaborará el citado protocolo en colaboración con la Vicepresidencia autonómica, si bien no concretó cuándo estará lista esa guía que la oposición considera urgente.

La oposición reiteró su enfrentamiento a la decisión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de fijar las elecciones el 12-J -el Parlamento se constituirá el 7 de agosto- ante las dudas sobre la evolución de la pandemia, si bien el plan de desescalada del Gobierno central prevé alcanzar en esa fecha una "nueva normalidad". En el decreto de convocatoria electoral se justifica esa decisión por el contexto de menores restricciones al movimiento ciudadano -lo que avala convocar la cita pese a estar vigente la alarma, incumpliendo literalmente las condiciones fijadas por la propia Xunta cuando suspendió los comicios del 5 de abril-. Además, se establece que el riesgo cero solo existirá cuando se desarrolle una vacuna, algo que no sucederá este año. "Lamentablemente, durante mucho tiempo no va a existir una situación en la cual haya una seguridad sanitaria absoluta, por lo que no resulta realista subordinar la convocatoria de las elecciones a una supresión total del riesgo sanitario", establece el decreto.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, reúne hoy a su Ejecutiva para organizar la campaña, en la que se atendrán a las normas fijadas, aunque la propuesta de reducir ese periodo de facto -legalmente son 15 días- no caló entre los rivales de Feijóo, que afrontan la contienda en inferioridad de condiciones tras dos meses de Parlamento bajo mínimos. Además, tanto socialistas como Galicia en Común y BNG denunciaron lo que consideran un abuso de los medios públicos por parte de Feijóo.

Caballero, que avanzó que su partido repetirá listas electorales, pidió un "seguimiento amplio" de la campaña por parte de la Crtvg y desempolvó su propuesta de cara a cara entre él y el presidente autonómico. La gestión de los medios públicos -un grupo de profesionales de la TVG lleva más de 100 semanas de protesta contra la manipulación informativa- es "impropia de un país democrático".

Similares posturas mostró el candidato de la coalición Galicia en Común y líder de Podemos en la comunidad, Antón Gómez-Reino, abogó también por potenciar los debates de candidatos en la Crtvg y avanzó que adaptarán una campaña "diferente" a la protección de la sanidad. No vamos a hacer nada que pueda insistir en la irresponsabilidad que ya es convocar elecciones en este momento", expuso. "Feijóo lleva 60 días en campaña y años y años haciendo propaganda y convirtiendo la Crtvg en un medio para su propaganda. Es más que evidente que no quiere una campaña electoral", censuró.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió también dar mayor protagonismo en campaña a los medios públicos para poder rebajar los actos a pie de calle, aunque con "neutralidad informativa", e insistió en la necesidad de garantizar la "seguridad" de la salud de votantes e integrantes de las mesas electorales, con excepciones para grupos de riesgo o más distancia en los colegios. En ese sentido, urgió a la Xunta a revelar su protocolo.

El PP no desvela sus propuestas, pero asegura que no realizará precampaña de momento, sin actos de fin de semana protagonizados por Feijóo, para priorizar la lucha contra el coronavirus y sus efectos. En campaña, promete ajustarse a los límites de aforo marcados por el Gobierno y no prevé, de momento, un acto multitudinario como el tradicional mitin de la plaza de toros de Pontevedra.