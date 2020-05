Casi 70 concellos reforzaron en plena alarma sus Policías Locales con más de 230 efectivos

El déficit de las plantillas de la Policía Local en Galicia empieza a contenerse. La bolsa de puestos creada en 2018 por Xunta y Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha permitido cubrir en plena pandemia un total de 235 plazas de agentes municipales y auxiliares en un total de 69 concellos. Ante el estallido de la crisis del coronavirus, los 134 alumnos de la 12º promoción de policías locales de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) se incorporaron en fase de prácticas el pasado 16 de marzo a sus municipios de destino, donde permanecerán para reforzar la vigilancia y control hasta que se levanten las restricciones por el Covid-19. El inicio de su actividad no estaba prevista hasta el mes de julio, pero con el estado de alarma Vicepresidencia acordó que iniciasen las prácticas de inmediato y dejar la parte teórica para cuando la desescalada lo permita. Además, otros 101 auxiliares se sumaron en los últimos meses a los cuerpos municipales de 38 ayuntamientos. Este refuerzo beneficia a más de la mitad de los municipios gallegos que cuentan con unidades policiales locales, un total del 130.

Con motivo del estado de alarma impuesto por la crisis del coronavirus, el departamento dirigido por Alfonso Rueda acordó abrir la bolsa de contratación de puestos de auxiliares a ayuntamientos que no estaban adheridos al convenio suscrito con la Fegamp para reforzar las mermadas plantillas de Policía Local. De los casi 40 municipios que pidieron hacer uso de este listado, cinco no tienen centralizados en la Academia sus procesos selectivos y demandaron un total 16 auxiliares: Ares (2), As Pontes (4), Arteixo (4), Baiona (4) y Burela (2).

Las restantes 85 plazas se reparten en 33 localidades gallegas. En conjunto, la provincia de A Coruña es la que más tiró de la bolsa de la Xunta para reforzar sus unidades con auxiliares: 18 municipios que reclamaron un total 46 efectivos (Betanzos, Carballo, A Pobra, Rianxo, Cedeira, Malpica, Melide, Negreira, Bergondo, Sada, Mugardos, Pontedeume, Ares, As Pontes, Arteixo, Fene, Noia, Arzúa). Le sigue Pontevedra, con 13 ayuntamientos y 37 plazas (Gondomar, Nigrán, Tui, Poio, Bueu, Sanxenxo, Soutomarior, Baiona, Cambados, Vilagarcía, Meaño, Marín y A Illa); Ourense, con cinco concellos y 15 puestos (Ourense, Carballiño, A Rúa, Barbadás, Pobra de Trives) y, finalmente Lugo, con dos localidades que sumaron tres plazas (Bureala y Sarria).

Hace casi dos años, Gobierno autonómico y órgano de poder local pusieron en marcha este proceso de oposiciones centralizado para tratar de dar solución al elevado número de vacantes, jubilaciones y excedencias que dejaban bajo mínimos las unidades policiales de casi todos los ayuntamientos, en especial en verano en las zonas turísticas por la afluencia de visitantes. En la primera convocatoria (2018) se cubrieron 148 plazas en un total de 37 ayuntamientos (39 puestos de policías locales y 109 de auxiliares). En la realizada en 2019, cuyas pruebas comenzaron en la recta final del año, se esperaba cubrir este mes de julio 134 puestos de policías en una treintena de concellos -el 22% de los que disponen en la comunidad de unidad de seguridad propia, es decir uno de cada cinco-. La incorporación estaba prevista para el próximo mes de julio, pero ante el estallido de la crisis del coronavirus, Vicepresidencia acordó que adelantasen la parte práctica en los concellos y que se incorporasen a la formación teórica cuando el estado de alarma lo permita. El pasado 13 de marzo, la Agasp, siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias, suspendió las clases teóricas y decidió adelantar la parte práctica de la formación.

De la treintena de ayuntamientos con policías locales en prácticas, A Coruña lidera el ranking con un total de 13 municipios: A Coruña (30 efectivos), Fene (1), Ferrol (12) Fisterra (2), Mugardos (1), Narón (3), Ortigueira (1), Pontedeume (2), Rianxo (1), Ribeira (1), Sada (3), Santiago (12) y Valdoviño (2). Le sigue la provincia de Pontevedra, con 10 ayuntamientos: A Guarda (3 efectivos), Bueu (3), Cangas (10), Gondomar (2), Marín (2), Moaña (1), O Grove (3), Ponteareas (3), Redondela (7) y Vilagarcía (6). En Lugo el refuerzo afecta a la ciudad (14 puestos), Ribadeo (1), Vilalba (3) y Viveiro (2). Y, finalmente, solo Xinzo (1) se sumó al proceso selectivo en la provincia de Ourense.