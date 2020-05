El PP apuesta por simplificar el voto por correo para reducir el riesgo de contagio

El PP lanzó ayer el debate sobre la necesidad de simplificar los trámites para ejercer el voto por correo en los comicios autonómicos del 12 de julio para así rebajar las posibles aglomeraciones en las oficinas postales, conteniendo el riesgo de contagio del coronavirus, y, al mismo tiempo, favorecer esta modalidad, que además contribuiría a reducir la afluencia a los colegios electorales.

Los populares abogan por impulsar esa modalidad, según expuso hace días su candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, postura con la que coincide el Gobierno vasco, pues Euskadi celebra también comicios el 12-J, coincidiendo por quinta ocasión consecutiva.

"Le corresponde a la Xunta Electoral adoptar decisiones sobre si es posible simplificar el procedimiento del voto por correo [...]. Para ejercer el derecho al voto basta con coger la papeleta en casa, acudir al colegio electoral y depositarla en la urna. Para ejercer el voto por correo, por lo menos hay que acudir en dos ocasiones a las oficinas de correos. Si tienes la mala fortuna de no estar en casa en el momento en que recibes el sobre con las papeletas, tendrías que ir una tercera ocasión", argumentó el secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, que, pese a abogar por esa vía, reconoció que su partido aún no ha decidido si pedirá formalmente al órgano encargado de controlar el proceso electoral aplicar esas medidas. "No lo hemos decidido porque no hemos reunido al órgano del partido", zanjó en una rueda de prensa telemática.

Sobre el papel, el voto por correo abre una vía para rebajar la asistencia a los colegios electorales el 12-J, especialmente en barrios muy populosos, donde son habituales las largas colas para ejercer este derecho. La Consellería de Sanidade trabaja en un protocolo para garantizar la seguridad sanitaria de votantes e integrantes de las mesas electorales, aunque todavía no ha avanzado las medidas que estudia ni ha puesto fecha a su concreción. En Francia, por ejemplo, se instalaron geles hidroalcohólicos en los centros de votación y se contó con personal de limpieza, mientras que Euskadi sopesa trasladar a instalaciones más amplias los colegios con más de diez mesas.

La simplificación del voto por correo para prevenir los contagios en las oficinas postales es apoyada por el profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago, Juan Gestal, que también aboga por aplicar medidas de precaución en los colegios electorales el 12-J como evitar las aglomeraciones, mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros entre personas, el uso de la obligatoria mascarilla y que cada votante introduzca siempre su papeleta en la urna, según declaró a Europa Press.

Quedan 52 jornadas para la cita del 12-J y los sindicatos CCOO y UGT pidieron ayer a la empresa estatal Correos que "abra de inmediato el oportuno proceso de tratamiento y diálogo de todas las medidas organizativas, laborales y de prevención, en los dos ámbitos electorales concernidos", en alusión a Galicia y Euskadi, pues de momento no han abordado esta cuestión. La CIG teme el "colapso" de las oficinas postales.

Por su parte, la empresa garantizó ayer que "estará" en disposición de llevar a cabo las actuaciones que se "establezcan tanto en la normativa electoral como postal, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público ya impuestas", informa Europa Press.

El plazo para pedir el voto por correo comenzó el lunes y finaliza el 2 de julio. En las elecciones autonómicas de 2016 votaron mediante esta modalidad 46.037 gallegos, lo que representó apenas el 2% del censo. Cuatro años antes lo hizo el 1,47% del electorado.