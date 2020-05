Vox se acerca antes del 12-J a Feijóo, que le reprocha obviar la lucha contra el virus

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y candidato a la reelección del PP, y Vox mantienen su cruce de declaraciones, que han pasado de ataques de los segundos a una nueva declaración de intenciones: un acercamiento tras la convocatoria de las elecciones autonómicas el 12 de julio. El líder popular recibirá el apoyo de Vox en el Parlamento si lo necesita y estos logran representación con el objetivo de frenar a la "extrema izquierda".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, tendió puentes ayer con Feijóo, al que consideró "nacionalista" como un reproche en anteriores ocasiones. "Feijóo necesita vigilancia para no decir estas tonterías y no hablar en nombre de todos los gallegos", expuso el dirigente tras unas declaraciones del presidente de la Xunta diciendo que a los gallegos no les gusta Vox, formación que carece de candidato a la Presidencia de la Xunta y representación autonómica, provincial y municipal.

Desprecio a Vox

En una entrevista en esRadio, Abascal lamentó declaraciones realizadas por el presidente de la Xunta durante los últimos meses "despreciando" a Vox, pero pese a ello reconoció que su formación estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con él para impedir un gobierno "de extrema izquierda" en Galicia.

El líder de Vox aseguró que su partido no está en situación de ganar las elecciones autonómicas gallegas, pero en cambio sí cree que su opción de tener representación "es muy grande" y también de condicionar el futuro gobierno.

El líder de los populares gallegos volvió a marcar distancias con un partido al que acusa de buscar apartarlo de la Xunta, pese a que le ha garantizado su apoyo en caso de perder la mayoría absoluta en favor de una alianza de izquierdas.

Feijóo quiere, de esa manera, evitar fugas de su electorado, pese a que Vox le ha permitido a su partido gobernar Andalucía o Madrid, en contra del criterio defendido por el PP de que gobernase la lista más votada. "Pero yo pretendo que Galicia tenga un Gobierno libre, no rehén o esclavo de intereses minoritarios", se alejó de sus socios en otras autonomías.

Ayer, Feijóo reprochó a Vox su desidia respecto a los problemas gallegos, pues ninguno de sus miembros acudió a las reuniones telemáticas que mantuvo con dirigentes de PP, PSdeG, En Común, BNG, En Marea y Ciudadanos. "Si a Vox no le interesó Galicia durante la pandemia, no creo que tenga mucho interés en Galicia superada la pandemia. Si durante la pandemia Vox no vino a una reunión ni nos ha concretado quién es su representante o portavoz, creo que los gallegos se merecen mucho más respeto", espetó el presidente de la Xunta en su primera rueda de prensa presencial desde el inicio del estado de alarma. Feijóo aseguró además, que, dado que en la anterior precampaña para el 5A, antes de que se suspendiesen los comicios por el coronavirus, Vox ya "explicitó" que su objetivo era echarle de la Xunta, no le sorprende que ahora afirme que hay que "tutelar" sus competencias.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, también aseguró que su agenda todavía no está centrada en los comicios autonómicos por lo que no le ha dedicado ni "un minuto" a los temas de campaña electoral.

Feijóo consideró de nuevo que no sería "descabellado" reducir el número de días de campaña electoral si así lo acuerdan los partidos que concurren a las elecciones, pero no aclaró si el PP reduciría sus actos a una semana de forma unilateral si no lo hacen el resto de formaciones.

"Me gustaría ir paso a paso, hay que saber si los partidos están de acuerdo en que la campaña se reduzca a una semana", insistió Núñez Feijóo, quien criticó que haya fuerzas políticas que hasta hace una semana no querían celebrar los comicios autonómicos y "ahora se molestan mucho cuando se dice que hay que acortar la campaña" e, incluso, se publicitan a través de "spots pagados en radio y en prensa". "Es una cosa un poco contradictoria", reprochó el presidente gallego, que aseguró que existe "cierta confusión y dudas sobre lo que realmente quieren las fuerzas políticas" en Galicia.

Cuestionado sobre su asistencia a posibles debates de la Crtvg, Núñez Feijóo recordó que su equipo de campaña siempre aceptó un debate en los medios públicos por lo que seguirá "admitiendo ese debate en la Crtvg".