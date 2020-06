Ganaderos protestan por la caída de los precios de la carne entre un 20 y un 25%

Un grupo de ganaderos convocó ayer una protesta en Xinzo de Limia por la caída de precios de la carne de entre el "20% y el 25%", pero que no repercute en el consumidor.

El responsable de ganadería extensiva de Unións Agrarias, Xosé Ramón González, ha señalado que esta es una "campaña de sensibilización" ante la "difícil" situación que atraviesa el sector por la crisis del coronavirus. Lamenta que se cobra entre "100 y 150 euros" por becerro, que atribuye a "maniobras especulativas", ya que ese descenso de precio a los productores "no se refleja de ninguna manera". También lamenta de que "no parece de recibo" que en las principales cadenas de distribución no haya carne certificada de Ternera Gallega.

Por ello, emplaza al conselleiro de Medio Rural, José González, a que se involucre ante la "crisis" y pide sentar a todos los agentes implicados para abordar medidas ante este problema en la "transparencia" del mercado y de la cadena de valor.