La pandemia contagiará la campaña del 12-J

Los partidos que salgan derrotados de las elecciones autonómicas del 12 de julio tendrán la tentación de preguntarse: "¿Y si no hubiese aparecido el Covid-19?". La pandemia mundial obligó a suspender los comicios inicialmente previstos el 5 de abril, una cancelación inédita desde la Transición, y la gestión pública de esta crisis eclipsará en campaña el resto de la agenda. Al menos, esta es la previsión coincidente de varios expertos en ciencia política, entre los que no existe consenso sobre si el resultado del 12-J será diferente al que podría haber sido el 5-A.

Los sondeos oficiales no permiten comparar contextos, pero sí aventurar algunas claves si se tamizan con los datos electorales. El año pasado, el PSOE avanzó hasta superar en las generales de abril al PP por primera vez en la historia: 10 diputados y 32,09% de votos frente a 9 actas y un 27,42%. Unidas Podemos y Ciudadanos obtuvieron dos actas cada uno. La situación varió en la cita de noviembre: los populares recuperaron terreno hasta aventajar ligeramente a los socialistas: ambos con 10 actas, pero un 31,9% para los primeros y un 31,28% para los segundos. UP mantuvo dos actas y el BNG rascó una, aunque con Vox cerca en A Coruña.

Así avanzaba la política gallega cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó un barómetro electoral estatal con un apartado para Galicia. El PSOE se situaba en primer lugar (26,8% en intención de voto y simpatía), seguido de PP (23,2%), BNG (9,8%) y Galicia en Común (7,7%).

Pero llegaron el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad Covid-19 para cambiarlo todo, generando escenarios inéditos: la suspensión de elecciones en Galicia y Euskadi y la aprobación del estado de alarma que confinó en sus casas a toda la población. En junio, el barómetro electoral gallego del CIS situó al PP en clarísima primera posición (38,7% en voto más simpatía), por delante de PSdeG (18,6%), BNG (17,6%), y En Común (4%). El 53% prefería que Alberto Núñez Feijóo siguiese de presidente.

"El Covid-19 lo cambia todo. Afecta a la perspectiva de la gente sobre nuestro sistema público, tanto en sanidad como en prestaciones, porque entre ERTE, pensiones, sueldos y prestaciones de parados una gran parte de la población vive del Estado. Todo esto condicionará el voto el 12-J sin duda", explica José Enrique Varela, profesor en la facultad de Ciencias Sociais e de Comunicación da Universidade de Vigo. ¿Por qué? "Porque nunca vimos la muerte tan de cerca", resume para diferenciar el contexto de crisis como las de Prestige, la guerra de Irak o la recesión de 2008.

Este docente no se aventura a prever a quién perjudicará en mayor medida esta coyuntura, pero sostiene que el debate "se centrará en quién va a asumir las responsabilidades de lo que ha sucedido en su ámbito de competencia." En Galicia se analizarán los fallos en el sistema sanitario, educativo o de servicios sociales, como las residencias y habrá guerra para culparse unos a otros. En este punto destaca la paradoja de que "se ha luchado por tener competencias autonómicas, pero nadie quiere hacerles valer cuando vienen mal dadas".

El Covid-19 impactará el 12-J; la duda reside en la intensidad. "Tenemos investigaciones que abordan elementos de contexto para explicar tanto la participación como la orientación del voto: desde la influencia de las campañas hasta al tiempo atmosférico. Sin embargo, el impacto que puede tener un episodio de la magnitud de esta pandemia es terreno desconocido. Tiene un impacto potencial en casi todos los aspectos: desde el diseño de los actos de campaña a la agenda mediática o los costes que los votantes pueden recibir en el mero acto de votar", reflexiona Alba Alonso, profesora en la facultad de Ciencias Políticas de Santiago.

Pese a ello, el también profesor en esa facultad Miguel Anxo Bastos cree que el resultado del 12-J no será muy diferente del que podría haber arrojado el 5-A. "La pandemia beneficia al Gobierno y en Galicia, a Feijóo, que no creo que haya metido la pata. En todo caso, creo que los comicios serán en clave gallega, no estatal", añade. Alba Alonso ve también un contexto más favorable a quien gobierna: "Probablemente la oposición se beneficiará poco de tener una campaña de baja de baja intensidad y de que las encuestas no apunten con claridad un escenario de alta competitividad". A eso se añade la estrategia de Feijóo, que "tuvo el calendario electoral presente estos meses y mantuvo un perfil bajo respecto a las críticas a la gestión del Gobierno central, poniendo énfasis en las peticiones que le trasladaba al Ejecutivo de Sánchez. Eso contribuyó, en cierta medida, a difuminar su responsabilidad en la gestión de la crisis a nivel autonómico".

"Es curioso que Feijóo, que habla de lealtad al Gobierno cuando en él estaba Rajoy, ahora opte por la confrontación", apunta, sin embargo, Xosé Rúas, profesor de Comunicación Electoral en la Universidade de Vigo y edil socialista en Ourense.

El domingo pasado la Xunta reveló el primer rebrote detectado en Galicia, nueve casos en la zona del Barbanza. El miedo a contagios es un nuevo elemento sobre la movilización electoral, clave en Galicia, pues los dos récords de participación se produjeron en 2005, cuando el bipartito PSdeG-BNG tumbó al PP de Fraga, y en 2009, cuando Feijóo recuperó la Xunta para los populares.

La evolución de la pandemia determinará este aspecto. "Si sufrimos un rebrote, es probable que el efecto del miedo haga que algunos no vayan", cree Varela. En este punto, Bastos añade a la pandemia otro factor diferencial respecto a la participación. "No recuerdo unas elecciones en pleno verano. Puede haber miedo a votar, pero también afectará el tiempo, si la gente va a la playa o está de vacaciones", advierte.

Sobre la participación, José Rama, profesor de Método Cuantitativo en el Kings College de Londres, apunta que en Francia, al inicio de la pandemia, la afluencia a las urnas bajó, pero no sucedió así en Corea, por lo que constituye una de las grandes incógnitas del 12-J. Además, apunta como clave la "contaminación de arenas electorales" entre el escenario estatal y el gallego, que podría ser mayor en esta ocasión con motivo del Covid. "Una baja participación beneficiaría a la derecha, pero existe la duda de cómo afectará el Covid-19 por edades. Si muchas personas mayores se quedan en casa, la repercusión será mayor para los votantes del PP", finaliza Rúas.