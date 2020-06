Elecciones en Galicia 2020 | Feijóo alerta contra los partidos que quieren "activar el miedo y desactivar el voto"

"Nada está hecho". Con este mensaje, destinado a mantener la tensión de sus cuadros y sus bases y no dejarse llevar por la euforia de las encuestas que pronostican su cuarta mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo arrancaba este jueves la campaña electoral.

En un acto a última hora de la tarde en Vigo ante alrededor de un centenar de personas y en la pegada de carteles organizada por el PP gallego en A Coruña, Feijóo proclamó que se podrá votar seguro porque por primera vez todos los colegios estarán inspeccionados. El candidato pidió desconfiar de quienes "pretenden activar el miedo y desactivar el voto".

Feijóo advirtió de que con independencia del partido al que voten, los gallegos han de participar "masivamente" en estos comicios, si bien alertó de que si hay una forma de que "gane la opción que no queremos" ésa es no acudir a las urnas. "No dejéis —Galicia— a la suerte de los pactos y carambolas para dividir el gobierno entre fórmulas de un multipartito y resolver en los despachos lo que se puede resolver en las urnas", rogó Feijóo.

Abundó en que el 12 de julio hay que elegir "entre inestabilidad y estabilidad", entre "experimentos y experiencia", entre "ir en contra o ir unidos todos". "No me presento para derrotar a nadie sino para que Galicia salga ganando", proclamó Feijóo, quien prometió "gestión", "certezas" y todo el empeño en "solucionar los problemas" o al menos "diagnosticarlos adecuadamente" para buscarles remedio.

A_su militancia le pidió que no pierdan el tiempo en "temas baladíes", en "responder a faltas de respeto" y en dejarse "liar para hablar de cosas que no son importantes" pues está convencido de que en esta campaña van a decir de él "todo tipo de cosas".

En lo que a él respecta, garantizó que no perderá un segundo en "confrontar con otros partidos", entre otras cosas porque los gallegos "nos ven como gobierno y a mí como su presidente", y como tal, dijo, no cabe crispar ni insultar.

Feijóo presumió de "coordinación eficaz" frente a la pandemia del coronavirus, así como de la respuesta del sistema sanitario y sociosanitario, y de la población gallega en general. "Todo lo que queda por delante no será fácil. Pero con la misma fórmula de cabeza y corazón, de sentido y sentimiento, podemos, por qué no, volver a superarlo", subrayó.

"Mi campaña será programa; mi día a día, propuestas; y los próximos cuatro años, gestión", destacó el líder del PP gallego, quien apuntó, una vez más, que no tiene más prioridad que Galicia. El PP, reiteró, "es el único partido que aporta gobierno, estabilidad, experiencia y? la unión de todos a favor de un futuro cierto para Galicia".