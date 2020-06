"El mercado inmobiliario está excitado, hay mucho interés por comprar casas"

El sector inmobiliario fue uno de los más afectados por la pandemia. Estuvo parado dos meses, entre mediados de abril y mediados de mayo. Desde entonces, el interés va en aumento y hasta se han vendido propiedades que no eran habituales, ya sea por su precio, situación o estado. "Estamos viendo mucho movimiento de gente y sí hay expectativas del mercado para comprar", reconoce Juan Amor, de Morando Inmobiliaria. Por ahora, no hay un descenso de los precios.

¿Cómo ha vivido una inmobiliaria el estado de alarma sin poder enseñar casas?

Ha sido un parón en seco. Había alguna llamada porque la gente estaba viendo propiedades por internet, pero nada más. Pero lo que son llamadas telefónicas y contactos más personales han sido prácticamente nulos hasta el 18 de mayo que es cuando hemos visto una pequeña burbuja. Y a partir de ahí no hemos parado.

¿Ya están empezando a enseñar casas?

Sí. Y a un ritmo alto. El mercado está excitado. Supongo que será por la demanda acumulada de estos meses, pero el interés es muy alto. Tan pronto como llegó el 18 de mayo comenzamos a tener llamadas telefónicas y sobre todo con el tema del alquiler que es una locura.

¿Y cómo están siendo estas primera ventas post-Covid?

Se han vendido casas que llevaban mucho tiempo paradas y algunas propiedades que no son muy habituales que se muevan con valores superiores a lo que pensamos que se iban a vender. La verdad es que estamos viendo mucho movimiento de gente y sí que vemos que hay expectativas del mercado para comprar.

¿Están bajando los precios?

De momento no vemos ningún descenso. Es más, como comentaba antes, se han vendido propiedades por encima de lo que pensábamos que se iban a vender. Por ahora, no he visto bajadas de precios. Suponemos que bajarán algo, pero aún no lo hemos visto.

¿El coronavirus ha cambiado los gustos de los compradores? ¿Ahora quieren terrazas o jardines?

Algunos sí que pueden venir con este tipo de peticiones, pero no es lo habitual. Los gustos no han cambiado.