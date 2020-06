La Junta Electoral vuelve a ordenar al PP que no use la marca de la Xunta en la web de Feijóo

La Junta Electoral Gallega ha vuelto a pedir al PP que no use el emblema de la Xunta, esta vez en la web de su candidato tras una denuncia interpuesta por el PSdeG. En su resolución, notificada por el TSXG, se advierte de que esto puede crear "confusión en los electores", de manera que ordena retirarlo de la página. No procede incoar expediente sancionador.