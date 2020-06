Marea Galeguista plantea una "ofensiva" ante la ausencia de política industrial del PP

El candidato a la Xunta por Marea Galeguista, el productor audiovisual Pancho Casal, estrenó su campaña con sendos actos en Santiago y en Vigo donde se reunió con representantes de las ANPA de centros gallegos y con empresarios del sur de Galicia. A los primeros prometió derogar el decreto del plurilingüismo y acabar con los conciertos educativos. A los segundos, revitalizar el sector industrial.

Casal se reunió primero en Santiago con representantes de las Anpas gallegas, a los que anunció su intención de llevar al Parlamento una ley de educación que comience por la derogación del decreto del plurilingüismo y que establezca la inversión en materia educativa en el 7% del PIB gallego. La Marea exigirá en la próxima legislatura que se ponga fin a los conciertos educativos.

En el Círculo de Empresarios de Vigo, cargó contra la ausencia de políticas industriales de Feijóo, y planteó una ofensiva para revitalizar ese sector. "Las cosas no pasan porque sí. En los últimos once años, a actividad industrial en Galicia cayó 20 puntos y decenas de miles de puestos de trabajo en la industria se perdieron", afirmó. En cuanto a sus intenciones tras el 12-J, aseguró que "Marea viene a dejar claro que apoya decididamente al empresariado gallego comprometido con el país, cosa que no hace el PP". "El PP dice que G alicia é moito. Nosotros pensamos que, efectivamente, Galicia podría ser mucho, sobre todo en el campo empresarial e industrial" con otros políticos al frente, señaló en el acto ante los empresarios