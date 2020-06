La Xunta garantizará alojamiento para aislarse a los turistas con síntomas de Covid

Galicia recibe ya a sus primeros turistas tras tres meses de fronteras cerradas. El Sergas se ha preparado ya para minimizar el riesgo de rebrotes que supone la llegada de visitantes foráneos a la comunidad y dispone de un protocolo para actuar con rapidez en caso de que se registre un casos sospechoso y evitar la propagación del virus. Si algún viajero presenta síntomas debe llamar al 881 002 021 y será atendido por el médico de familia o el 061 en el mismo día incluso si se trata de fines de semana o festivos. En caso de que las agendas estén completas "se forzará" un hueco para la consulta. Si se trata de un caso sospechoso de Covid-19 deberá aislarse inmediatamente y esperar al resultado de la prueba PCR, que se le realizará en menos de 24 horas. Si da positivo y no necesita ser hospitalizado, deberá guardar cuarentena. ¿Pero qué pasa si es un turista de paso, no dispone de hotel o duerme en albergues o caravanas donde es imposible el confinamiento? La Xunta asegura que pondrá a disposición los recursos necesarios para garantizarle un alojamiento.

El aislamiento no será obligatorio solo para los turistas contagiados de coronavirus sino también para las personas que viajan con ellos si han permanecido a su lado más de 15 minutos a menos de dos metros y sin protección.

Pero confinar a un viajero no siempre es fácil. "Se pueden presentar múltiples situaciones en las que parece aconsejable establecer alternativas adicionales para la posible cuarentena de los casos confirmados o contactos estrechos", explica el Sergas.

Así, puede suceder que se trate de un viaje de una sola jornada por la comunidad, sin previsión de alojamiento. O que sea diagnosticado a su llegada y aún no disponga de hotel o bien que haya finalizado la estancia reservada y el establecimiento no disponga de habitaciones libres para continuar su confinamiento.

También habría dificultades en albergues de peregrinos, campings con instalaciones comunitarias o cualquier otro establecimiento que no permita llevar a cabo el aislamiento. "Para estos casos y para aquellos en que se considere que no pueda garantizarse el aislamiento efectivo, se destinarán los recursos específicos recogidos dentro de un programa de colaboración de la Xunta de Galicia", explica el protocolo del Sergas. Eso sí, no aclara quien correrá con los gastos de este alojamiento alternativo.

Todos los casos de viajeros con síntomas de Covid-19 se canalizarán a través de la central de llamadas del 881 002 021. Incluso si se ponen en contacto con el Sergas por otras vías o se presentan en el centro de salud o el PAC se les deberá remitir a este teléfono.

En esta central de llamadas se les dará "un alta rápida" en el servicio de salud que les da dará acceso a la atención sanitaria aunque no tengan tarjeta del Sergas. A partir de aquí el procedimiento será distinto según sean pacientes de habla hispana o no.

Si hablan castellano o gallego y la llamada se registra de lunes a viernes (mañana y tarde) o el sábado por la mañana el Sergas revisará las agendas del centro de salud más cercano a donde se encuentre el turista y se le dará cita para ese mismo día. Los días laborables por la noche, sábados por la tarde/noche y domingos y festivos serán remitidos al médico de guardia en el PAC.

El protocolo deja claro que incluso si no hay huecos disponibles para atenderlo "se forzará" una cita y el doctor, bien sea del centro de salud o del PAC, deberá llamarlos en menos de dos horas "desde la hora de la cita".

Si el visitante es de habla extranjera, entonces será el médico del 061 quien haga la consulta telefónica.

Será el facultativo el que determine si se trata de un posible caso de Covid-19. Si es así le realizará una PCR en menos de 24 horas. Mientras espera por los resultados el turista debe permanecer aislado.

La toma de muestras se hará preferentemente en el Covid-Auto -en las carpas que hay instaladas en el exterior de los hospitales-. Y, si el paciente no estuviera en condiciones de moverse, un equipo sanitario acudirá al lugar donde está alojado y le hará pruebas no solo al viajero con síntomas sino también a sus acompañantes.

Si el resultado es negativo será informado mediante un SMS. De lo contrario recibirá una llamada del médico para informarlo.

A todos los casos sospechosos, el médico les pedirá una lista de sus contactos estrechos y compañeros de viaje desde dos días antes de que comenzasen los síntomas hasta el momento en el que se impuso el aislamiento.

Este protocolo es válido para los gallegos que se desplacen por la comunidad gallega. No tendrán que esperar a acudir al médico de familia de su localidad de residencia sino que serán atendidos allá donde se encuentren si presentan síntomas.