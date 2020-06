"El AVE a Galicia tendrá capacidad para 32 trenes diarios"

Aunque no depende de Adif, ¿sabe cuántas frecuencias de trenes habrá entre Galicia y Madrid cuando se inaugure el AVE?

Eso es competencia de la operadora, que lógicamente lo tendrá que ver en el contexto de la movilidad y de cómo ha influido la pandemia. No sé cuáles serán las frecuencias. Lo están estudiando. Pero sí te puedo decir la capacidad que tendrá la línea. Será de 32 trenes diarios, 16 en cada sentido. Estamos hablando de que por la actual infraestructura pueden circular seis trenes diarios. La línea no va a tener ningún problema de capacidad y estoy convencida de que habrá demanda.

Usted había dicho que había empresas interesadas en explotar el AVE a Galicia, ¿pero hay alguna oferta ya sobre la mesa?

Una de las claves de nuestro plan estratégico es la liberalización porque eso dará más frecuencias y supondrá un equilibrio de costes para el usuario. Hemos iniciado la fase 0 y adjudicamos corredores ya construidos como el Madrid-Barcelona, el Madrid-Valencia y el de Andalucía. En el caso del AVE a Galicia las empresas no pueden hacer una oferta porque nosotros todavía no lo hemos declarado porque no está en servicio. Pero el potencial es tremendo. Un monopolio en este sector es algo arcaico, anacrónico.

¿Pero podría empezar a funcionar el AVE a Galicia ya con operadores privados o será más a largo plazo?

El proceso de liberalización es complicado, porque además la inversión que requiere es enorme y tienes que fabricar el material rodante. El punto álgido será cuando entre toda la flota de trenes comprometida. Es un despegue que será en el 2022 ó 2023.

La Xunta ha reprochado al Ministerio de Fomento los retrasos en el AVE o la falta de información sobre los plazos. ¿Cómo es su relación con el Gobierno gallego?

Muy buena. Una cosa es una determinada coyuntura política y otra que no se esté trabajando. De todos los convenios que tenemos conjuntos, aunque a veces salga alguna noticia... no se corresponde con la relación de trabajo que tenemos.

Tras el accidente del Alvia en Zamora tras la caída de un coche a la vía, ¿adoptará Adif alguna medida correctora para evitar que se repitan siniestros como este?

El accidente está en investigación. Un coche, un señor de 89 años, se cayó de un paso superior como hay miles en la red convencional. No sé si hubo un fallo. Pero los requisitos de la red convencional se cumplían.

¿No debería instalarse un sistema que detecte cuando algo entorpece la vía?

No, la normativa exige ese sistema detector de caída de objetos solo en vías para velocidades superiores a 160 kilómetros por hora. Pero no en la red convencional.