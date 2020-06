Casado confía en que la victoria de Feijóo "catapulte" a los populares en España

El líder del PP nacional, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, arroparon ayer al candidato a presidir la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una de sus plazas talismán, en la ciudad de Pontevedra, donde los populares gallegos hacen cada campaña electoral una demostración de fuerza llenando la arena de la plaza de toros. En esta ocasión, las medidas de seguridad frente al Covid-19 impidieron reunir a multitudes pero Feijóo recibió el espaldarazo de la cúpula de su partido que lo puso de ejemplo de "serenidad en tiempos difíciles". Frente a la oposición bronca que encarna el PP nacional, el barón gallego representa el ala moderada y, en su presencia, Pablo Casado suavizó su discurso y elogió a Feijóo cuya victoria, según dijo, servirá para "catapultar" a los populares en España.

Lejos de los multitudinarios eventos del PP en la ciudad de Pontevedra, ayer reunieron a unos 350 militantes y simpatizantes del partido. Alrededor de unos 1.400 espectadores se sumaron por el canal de Youtube. Pero más allá de la escenografía, los elogios al presidente gallego, que aspira a lograr en las urnas una cuarta mayoría absoluta consecutiva con la que igualaría la marca de Manuel Fraga y reforzaría aún más su baronía en el partido

Pero la victoria de Feijóo también sería un espaldarazo para Casado. El líder del PP instó a trabajar para lograr esa cuarta victoria electoral de Feijóo en Galicia, que "catapulte" el éxito estatal del Partido Popular, una formación que se sitúe así como "alternativa de futuro de unidad para todo el pueblo español", lejos de "bloques" y de "confrontación", según el dirigente nacional.

Para Casado el PP es "un partido de Estado", es el partido "del milagro económico", según sus palabras, que "estuvo a la altura de las circunstancias" durante la pandemia. Y recriminó al PSOE que "confronte" y "tergiverse" los posicionamientos de los populares. De hecho, quiso dejar claro que su partido está "apoyando a España en la Unión Europea. "Y cuando una persona se presenta a un puesto europeo de relevancia, el PP lo apoya", señaló.

Con un tono conciliador Casado declaró que "un país de dos bandos no es una nación entera, sino un país hecho pedazos". Por esta razón, abogó por la "concordia constitucional", pero también "por la convivencia", sin "falsos mantras" y "sin rehuir de la responsabilidad de hacer oposición".

Y aprovechó la presencia en Galicia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que protagonizaba un mitin en Ourense, para sumarse a la petición de Feijóo y exigirle alternativas de futuro para "Ence, Alcoa y las conserveras" con instalaciones en concesiones marítimo-terrestres.

También ha ensalzado la gestión de Feijóo en la crisis del coronavirus y lamentó que, pese a ello, solo recibiese "zancadillas" del Gobierno.

Mariano Rajoy recibió la principal ovación en el acto de ayer en Pontevedra. "Cuanto más se empeñen en decir que Pontevedra no te quiere, más demuestra que te quiere", manifestó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre aplausos en una ciudad en la que continúa vigente la declaración del ex presidente como persona "non grata".

El expresidente del Gobierno no dudó en afirmar que durante los ejecutivos de Núñez Feijóo Galicia se convirtió "en una de las comunidades más dinámicas de España", mejorando sus resultados económicos en tasas de paro y afiliaciones a la Seguridad Social, todo ello en un escenario político donde "se defendió el orden constitucional democráticamente".

Con la llegada de la pandemia, añadió, "se ha vuelto a dar una lección de serenidad y de hacer las cosas bien" en tiempos difíciles, un aplauso más a un político del que también elogió esa apuesta "por unir, y no por dividir".

"Me gusta estar aquí. Ahora no soy candidato a nada, ni estoy en política activa, pero me importa lo que pasa en Galicia y España. Creo en mi partido y en sus candidatos. Cuando nos ha tocado gobernar, lo hemos hecho mejor que los demás. Y para eso estamos en política, para hacer las cosas bien", aseveró.