El líder del PP gallego: "La mayoría prefiere la moderación frente a posturas extremas"

La recuperación económica, social y laboral tras la crisis provocada por la pandemia es, según Feijóo, su gran reto si revalida su victoria en las elecciones del 12-J. "Tenemos unos servicios sanitarios preparados para detener y contener los brotes" que, añadió, "inevitablemente se producirán en los próximos meses y el próximo semestre", equipos profesionales que "sabrán responder".

El candidato del PP a la Xunta insistió en la importancia de recuperar un escenario "para que Galicia cree empleo y vuelva a ser con más fuerza una tierra de oportunidades y bienestar" y señaló como sus principales bazas "un programa electoral probado", un "equipo unido, sólido" y añadió su "experiencia en momentos de dificultad" que, añadió, "debería ser imprescindible" en Galicia.

También identificó a su partido con la "gran mayoría que prefiere el entendimiento al enfrentamiento, la moderación frente a las posturas extremas, unidad y respuestas conjuntas frente a las dificultades".

El candidato popular ironizó con que "en las campañas se escucha de todo: "soy un ultra de la derecha mesetaria, el más progre, nacionalista o todo lo contrario... No me preocupa mucho, no creo que Galicia esté condenada a la fragmentación de bloques, no todo hay que reducirlo a una cuestión de partidos y de siglas".