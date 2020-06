Calviño insta a movilizarse por Caballero para lograr "el cambio"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, la coruñesa Nadia Calviño, llamó a la movilización de los progresistas el 12 de julio para lograr el "cambio" en Galicia y un gobierno que trabaje junto al Ejecutivo español con la idea de que esta crisis "no puede dejar a nadie atrás".

Tras visitar A Coruña junto al líder socialista gallego, Gonzalo Caballero, Calviño participó en un acto electoral en Betanzos. La ministra ensalzó al candidato del PSdeG como alguien comprometido con los valores socialistas, que trabaja "día y noche". "No hay metro de esta comunidad autónoma que no hayas pisado, no hay gallego al que no hayas escuchado", defendió.

Caballero hizo suyo el llamamiento a un gobierno de progreso liderado por el PSdeG para Galicia frente a un PP que, dice, quiere utilizar la Administración autonómica para "derrocar" al gobierno progresista de España". Por ello, instó a todos los gallegos a elegir la papeleta socialista y "defender" así al Ejecutivo estatal que permitió construir un "escudo protector" a la ciudadanía frente a la crisis.

"El cambio era necesario el 5 de abril pero todavía es más necesario el 12 de julio, porque de una crisis de esta profundidad hay que salir con las políticas de la izquierda", reivindicó. "Sabemos que no es lo mismo que gobierne la derecha que gobierne la izquierda", alegó, para añadir que la derecha "salvaba bancos pero no protegía a la ciudadanía". También llamó a los suyos a "no resignarse" frente a una derecha a la que acusó de querer construir el relato de "Galicia es de ellos". "Yo no me quiero resignar a esa Galicia que controla la derecha", proclamó.