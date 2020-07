Sánchez advierte de que solo hay dos respuestas el 12-J: la "insolidaria" del PP o la "social" del PSOE

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, redujo ayer la contienda electoral del próximo 12 de julio en Galicia a dos opciones: la del PP o la del PSdeG. "No hay más que dos caminos: una respuesta insolidaria del PP o una respuesta social del Partido Socialista. O el sálvese quien pueda del PP o el que nadie se quede atrás del Partido Socialista", advirtió.

Por segunda vez en la campaña, Sánchez volvió a pisar tierras gallegas para apoyar al candidato del PSdeG a la Xunta, Gonzalo Caballero. Y por tercera vez en los últimos 16 meses (las otras dos fueron en marzo y octubre del año pasado con motivo de las elecciones generales) lo hizo en el polideportivo de San Francisco Javier. Si en las dos anteriores ocasiones llenó el recinto con más de 1.500 personas, ayer fueron poco más de 300, el máximo autorizado.

Con constantes referencias a la pandemia y tras una larga enumeración de la gestión que ha realizado su Gobierno para combatirla y las políticas que ha puesto en marcha para superarla, Pedro Sánchez apeló a la participación el 12 de julio "de todos los progresistas". "¿Cómo es posible que en las elecciones generales y en las municipales gane el PSOE, y que en las autonómicas parezca que no gana el PSOE?", se preguntó. "La respuesta es muy sencilla y se llama participación", se respondió a sí mismo. "Si había alguna duda por la que no votar, la pandemia las ha eliminado. Necesitamos gobiernos progresistas que den una respuesta social a la crisis y esa solo la puede garantizar el Partido Socialista. No los que han gobernado toda la vida en Galicia que lo único que han hecho ha sido desmantelar el estado del bienestar", recordó.

Sobre el futuro de Alcoa, aseguró que el Gobierno y el Ministerio de Industria trabajan "codo con codo" para garantizar su solvencia y pidió a la Xunta que no lo utilice como "instrumento electoral".

Gonzalo Caballero también hizo un llamamiento a todos los progresistas "para que no se queden en casa". "Que se vengan conmigo y que den un paso adelante", proclamó. "Por un voto se decide un gobierno. Por tu voto se puede decidir si Galicia avanza o si Galicia retrocede. No se puede quedar ningún voto en casa. El 55% de los gallegos somos progresistas y el Partido Popular no quiere que vayáis a votar", arengó a sus simpatizantes.

"Para salir de esta crisis, hay que salir por la izquierda", insistió Caballero en una intervención en la que apeló a "concentrar todos los votos de progreso" para "frenar" a la derecha. Por ello, instó a "la mayoría social de progreso en Galicia" a dar "un paso al frente" para desbancar a un Feijóo "que miente, miente y miente y que recorta, recorta y recorta".