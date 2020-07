La Junta Electoral no ve razón para suspender las elecciones en A Mariña por el coronavirus

Las elecciones se mantendrán en A Mariña lucense a pesar del brote de coronavirus. La Junta Electoral de Galicia, aunque considera que no le corresponde pronunciarse sobre una eventual suspensión de los comicios en este comarca, sostiene que a su entender no están afectadas las condiciones para acudir a las urnas. La reclamación la había presentado Marea Galeguista, que anunció que formulará un recurso contra la resolución al interpretar que no se reúnen los requisitos para poder votar con "libertad y seguridad".

En su escrito, la Junta Electoral de Galicia resuelve que si las actividades administrativas, económicas y sociales se desarrollan con "normalidad", entonces "no entiende afectadas las condiciones del proceso electoral, a salvo de lo que pueda acordarse, si es el caso, por las autoridades sanitarias".

En la misma línea se manifestó el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer aseguró que la jornada electoral se mantiene "sin ningún tipo de modificación", al tiempo que apeló a "ser responsables" y no amedrentar a la gente con riesgos inexistentes.

"Solo se recomienda no ir a votar a las personas que están con diagnóstico positivo; proponemos que estas personas no vayan a votar. Sé que hay una discusión jurídica y doctrinal de si se puede afectar a un derecho fundamental de una personas que simplemente está con una PCR positiva, pero es asintomática o tiene sintomatología leve. Nosotros por un criterio de prudencia para ellos y para la colectividad, les proponemos que no vayan a votar", indicó. El sábado, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, había asegurado que las personan que hubieran dado positivo no podían ir a votar.

Para el resto de votantes, el consejo de la Xunta es que acudan a depositar las papeletas y luego vuelvan al confinamiento.

El secretario xeral del PSdeG y candidato, Gonzalo Caballero, sostuvo por su parte que Feijóo, "está perdiendo el sentido común y el respeto a Galicia" en su afán por minimizar el brote y por mantener sin alteraciones la cita electoral en la comarca de A Mariña, cuyos municipios cree que no están en condiciones de poder afrontar los comicios.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tachó de "irresponsable" a Feijóo, por pretender "minimizar" el impacto del rebrote y actuar "por cálculos electoralistas", anteponiendo los intereses partidistas a la salud de las personas.